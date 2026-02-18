В России создали систему для проверки ИИ на наличие галлюцинаций

Tекст: Дарья Григоренко

По словам ученых, их программа способна оценивать правдоподобность тезисов, выдаваемых ИИ вроде ChatGPT, который иногда может предоставлять выдуманные, но внешне правдоподобные ответы, передает Газета.Ru.

Принцип работы новой системы строится на алгоритме маятника. Сначала формируется цепочка высказываний, каждое из которых поочередно подтверждает или опровергает исходный тезис по заданному правилу, а каждое новое высказывание генерирует интеллектуальный ассистент как опровержение предыдущего, оставаясь в той же тематической области и сохраняя ключевые понятия.

В результате система создает два набора текстов: одни поддерживают исходный тезис, другие – его опровергают. Затем анализируется согласованность этих множеств: считается, что более согласованный набор связан с корректной позицией. Такой метод особенно полезен для гуманитарных наук, где многие понятия неоднозначны и прямой проверки корректности утверждения не существует.

Разработка уже успешно прошла тестирование на примере текстов психологического содержания. Ученые отмечают, что подобный анализ структуры аргументации может стать важным инструментом для выявления ошибок ИИ в сложных контекстах, где традиционные методы проверки не работают.

