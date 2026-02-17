Tекст: Тимур Шайдуллин

Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

