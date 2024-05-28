В России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных

Вместе с певицей Викторией Дайнеко и активистами зоозащитного проекта «Мы в ответе за них» Арапов посетил один из таких центров. Группа «Рысиный патруль» экстренно выезжает на вызовы, оказывает срочную ветеринарную помощь и размещает в специально оборудованном вольере для прохождения карантина и реабилитации.

Виктория Дайнеко давно является другом центра «Рысиный патруль» и поддерживает его. О центре певица узнала, когда пыталась разобраться с соседом, который держал прямо дома дикую пуму, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Когда случилась история с пумой, я была в замешательстве и не знала, к кому обратиться за поддержкой. Услышала о «Рысином патруле», подробно изучила их деятельность и обратилась к ним за помощью. Директор центра Анна Рыкунова помогла мне консультацией по правовым вопросам и поддержала меня в этой ситуации. «Рысиный патруль» – настоящие профессионалы своего дела, которые не только спасают животных, пострадавших от рук человека, но и занимаются подготовкой к реинтродукции редкого для многих регионов вида европейской рыси», – говорит Дайнеко.

Арапов рассказал о новом законопроекте, который поможет таким центрам: «Крайне важно, чтобы в каждом регионе Российской Федерации открывались такие центры, и они должны иметь все виды поддержки. Сохранение природного наследия – одна из приоритетных наших задач. Мы с коллегами и экспертами уже работаем над законопроектом, который будет регулировать деятельность реабилитационных центров и приютов для диких животных. Надеемся, что он будет принят до конца весенней сессии».

Анна Рыкунова, директор центра и эксперт движения «Мы в ответе за них», провела для гостей экскурсию, рассказала о содержании рысей, находящихся в центре и о программе реинтродукции, а также о планах развития проекта «Рысиный патруль». Участники встречи передали угощения для питомцев. Также в пути новые ванны для купания кошек.