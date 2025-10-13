Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Прокуратура решила не взыскивать с экс-главы Плеса Шевцова 1 млрд рублей
Прокуратура отказалась от требования взыскать с бывшего председателя совета городского поселения Плес Алексея Шевцова (иноагент) более 1 млрд рублей, сообщила юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы Шевцова.
Надзорное ведомство скорректировало сумму и теперь добивается взыскания 304 млн рублей с Шевцова и его близких солидарно, пояснила Рытвина ТАСС.
По словам Рытвиной, уточнение связано с переоценкой доходов, которые Шевцов получал от предпринимательской деятельности.
Ранее прокуратура Ивановской области требовала взыскать с бывшего председателя совета городского поселения Плес более 1 млрд рублей и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости.
Надзорное ведомство полагает, что Шевцов, будучи депутатом и главой поселения, вел бизнес и монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе.
Рытвина подчеркнула, что Шевцов занимал выборную должность, что позволяло ему совмещать работу в органах власти с предпринимательской деятельностью.
В сентябре Генпрокуратура потребовала взыскать с Шевцова более 1 млрд рублей и изъять 150 объектов недвижимости.
Ранее Тверской суд Москвы постановил по иску Генпрокуратуры взыскать в пользу государства активы семейных компаний бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева на сумму 79 млрд рублей.