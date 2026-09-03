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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией
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    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    Финский суд арестовал дом переехавшего в Россию экс-депутата
    В Киеве вдвое повысили тарифы на водоснабжение
    Стоимость бензина в Германии обновила исторический максимум
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    3 сентября 2026, 21:48 • Новости дня

    Тренер по фигурному катанию Тарасова госпитализирована в больницу

    Тренер по фигурному катанию Тарасова госпитализирована в больницу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована для прохождения планового медицинского обследования.

    Источник, близкий к ситуации, заверил, что здоровью известного специалиста ничто не угрожает, передает РИА «Новости». «Татьяна Тарасова находится в больнице на плановом обследовании. С ней все хорошо, причин для беспокойства нет», – подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года заслуженный тренер СССР попала в реанимацию.

    Позже тренер Елена Буянова сообщила об улучшении состояния коллеги.

    Через несколько дней наставницу выписали из столичной больницы.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    3 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    Посол Нечаев: Германия сорвала возможность голосования в Бонне на выборах в Госдуму
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов в Госдуму России 20 сентября оказалось под вопросом в Германии после решения Берлина закрыть генеральное консульство России в Бонне. Российская дипмиссия заявила, что из-за ограничений организовать голосование на базе представительства стало невозможно.

    Немецкое правительство исключило возможность зачисления специалистов генерального консульства в штат посольства, передает ТАСС. «Первого сентября 2026 года федеральное правительство ФРГ приняло беспрецедентное решение о закрытии до 18 сентября 2026 года генерального консульства России в Бонне», – говорится в обращении посла России в ФРГ Сергея Нечаева к проживающим в Германии соотечественникам.

    Соглашение о деятельности культурных центров прекращает действие, поэтому Российский дом науки и культуры в Берлине закроется к июню 2027 года. Работникам учреждений и членам их семей предписано незамедлительно покинуть страну. Из-за ограничений проведение голосования на выборах в Госдуму 20 сентября на базе представительства в Бонне стало невозможным.

    Глава дипмиссии напомнил, что боннское учреждение оставалось последним из пяти действовавших на немецкой территории. Ранее Берлин закрыл консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Посольство сделает все возможное для обеспечения доступа во всех регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкое руководство потребовало от российских дипломатов срочно покинуть страну.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал этот шаг концом культурного присутствия ФРГ в России.

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    3 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»

    Минфин: Компанию «Леста игры» планируется продать частному инвестору

    Минфин анонсировал продажу разработчика «Мира танков»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Государство планирует продать разработчика популярных игр «Мир танков» и «Мир кораблей» «Леста» частному инвестору, сделка может состояться уже осенью, сообщили в Минфине.

    Министерство финансов России готовится к крупной сделке по продаже известной игровой компании, передает РБК. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что реализация актива заинтересованному инвестору может состояться уже осенью.

    «Очень дорогая», – так охарактеризовал предстоящую продажу разработчика Моисеев, говоря о стоимости актива. Подробности о потенциальном покупателе и точной сумме сделки пока не раскрываются.

    Компания «Леста игры», создавшая популярные проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, перешла в государственную собственность летом 2025 года.

    Ожидается, что передача разработчика в частные руки станет одним из заметных событий на российском ИТ-рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала передать государству доли владельцев компании «Леста».

    Позже Таганский районный суд Москвы обратил активы издателя видеоигр в доход страны.

    В июле прошлого года три разработчика «Мира танков» официально перешли в собственность Росимущества.

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    3 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии Олуфсен из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Норвегии Хейди Олуфсен в связи с арестом российского научного судна на Шпицбергене.

    Российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста, сообщается на сайте МИД России. Причиной стал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который произошел 2 сентября в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген по запросу Украины.

    Судно принадлежит Росгидромету и выполняло плановый рейс из Мурманска. На его борту находились ученые и сотрудники треста «Арктикуголь». Кроме того, корабль доставлял жизненно важные грузы в российские поселки Баренцбург и Пирамида.

    В министерстве подчеркнули, что введенные Осло ограничительные меры нарушают нормы международного права и Договор о Шпицбергене 1920 года. Российские граждане и организации на архипелаге фактически оказались в состоянии блокады, что расценивается как прямая дискриминация.

    Москва категорически не приемлет действия норвежских властей, направленные на ограничение законного присутствия России на Шпицбергене. Компетентные ведомства намерены добиваться снятия ареста с судна. Экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно по иску украинской компании «Нафтогаз».

    Российские дипломаты потребовали от Осло немедленного освобождения задержанного корабля.

    Минтранс выделил специальное судно для эвакуации экипажа и пассажиров.

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    3 сентября 2026, 17:23 • Новости дня
    Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21

    Алиханов: Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главным заказчиком отечественных пассажирских самолетов МС-21 выступает компания «Аэрофлот», сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    Перевозчик уже заключил контракт на поставку 18 воздушных судов и планирует приобрести еще 90 единиц техники, сообщил министр, передает «Интерфакс».

    «Относительно авиакомпаний, претендующих на МС-21, то первая партия из 18 машин уже законтрактована «Аэрофлотом», сейчас с авиакомпанией ведутся переговоры о поставке второй партии из 90 самолетов. Параллельно переговоры ведутся и с рядом других авиакомпаний, но это поставки уже после 2030 года, поскольку «якорным» заказчиком, конечно, станет «Аэрофлот», – рассказал Алиханов журналистам на ВЭФ-2026.

    Министр отметил, что в настоящее время лайнер прошел около половины летно-испытательной программы. Выполнено порядка 50% сертификационных летных испытаний.

    В августе первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 совершил свой первый полет.

    Министерство транспорта России назвало приоритетной задачей своевременную сертификацию этого отечественного лайнера.

    Годом ранее крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» анонсировал планы по закупке 90 таких машин.

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    3 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Россиянки-зумеры стали чаще мужчин брать ипотеку

    Tекст: Ольга Иванова

    Молодые россиянки стали брать жилищные кредиты значительно чаще своих ровесников-мужчин, отдавая предпочтение готовым квартирам на вторичном рынке, следует из материалов «Домклика».

    В России молодые женщины оформляют жилищные кредиты почти в 1,7 раза чаще, чем их ровесники мужского пола, передает ТАСС. В основном представители поколения зумеров предпочитают покупать готовые квартиры.

    В 2026 году на вторичный рынок пришлось 52% всех оформленных молодыми людьми сделок. Средняя цена квартиры в этом сегменте, приобретаемой зумерами в ипотеку, составляет 4,2 млн рублей.

    На первичное жилье приходится 33% ипотечных договоров этой возрастной группы. Стоимость квартир в новостройках при этом заметно выше и в среднем достигает около 7 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем выдачи ипотеки в России в начале года сократился на 54%.

    Летом россияне массово подавали заявки на семейную ипотеку для фиксации выгодных ставок.

    При этом стоимость аренды жилья во всех регионах остается значительно ниже ежемесячных кредитных платежей.

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    3 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России

    Минпромторг: Продажи легковых автомобилей в России выросли на 10%

    Tекст: Валерия Городецкая

    За восемь месяцев текущего года реализация легковых машин в стране увеличилась более чем на 10%, достигнув отметки в 846 тыс. единиц, сообщил Минпромторг.

    Минпромторг России опубликовал статистику авторынка за восемь месяцев, передает РИА «Новости». Продажи новых легковых автомобилей в стране с января по август выросли на 10,2%, достигнув 846 тыс. машин. Однако в конце лета зафиксирован спад: в августе реализовано 113,8 тыс. единиц, что на 6,4% меньше показателей аналогичного периода.

    Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) показал отрицательную динамику. За восемь месяцев продажи упали на 17,2% и составили 55 тыс. штук, а в августе реализовано всего 6,9 тыс. машин. Рынок новых грузовиков также просел: за январь-август продано 33 тыс. штук, снижение составило 8,5%. В августе спад усилился до 19,4% при результате в 3,65 тыс. единиц.

    Продажи автобусов за восемь месяцев снизились на 6,6% до 6,5 тыс. штук, а в августе падение составило 23,6% – продано 818 единиц. В целом за январь-август в России реализовано 940,4 тыс. новых транспортных средств всех категорий, что на 7,2% больше прошлогоднего показателя.

    Рынок электромобилей и гибридов продемонстрировал впечатляющий рост. За восемь месяцев их продажи увеличились почти вдвое (+93,6%), достигнув 83,3 тыс. единиц. Доля таких машин на рынке выросла с 4,9% до 8,9%. При этом доля электромобилей и гибридов российского производства увеличилась до 27,3%, в абсолютном выражении продано 22,76 тыс. локальных автомобилей на новых источниках энергии.

    Напомним, за первые семь месяцев текущего года реализация гибридных автомобилей и электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    В этот же период продажи машин отечественных и китайских брендов сравнялись на уровне около 300 тыс. единиц.

    В июле вторичный рынок электрокаров преодолел исторический рубеж в три тысячи реализованных машин.

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    3 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Шуваев назвал число погибших в результате украинских атак белгородцев

    Шуваев: Свыше 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С февраля 2022 года из-за украинских атак в Белгородской области погибли более 660 человек, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

    Свыше пяти тысяч жителей получили ранения, добавил он. «С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», – сообщил Шуваев в своем канале в Max.

    Он подчеркнул, что эти цифры продолжают расти, а регион скорбит о каждом погибшем.

    Врио главы региона добавил, что область не сдается и наращивает меры защиты от атак. Усиливаются системы ПВО и противоракетной обороны, формируются новые батальоны «Барс-Белгород» с новейшим оборудованием. Также устанавливаются современные радиолокационные станции и строятся антидроновые коридоры над дорогами. Шуваев заверил, что эту работу будут только усиливать.

    В конце августа число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду возросло до 16 человек.

    В середине того же месяца при массированных атаках украинских войск на регион погибли восемь мирных жителей.

    Днем ранее один человек скончался в результате обстрела гражданского автобуса в Ракитянском округе.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Эксперт: Последние 150 лет истории освободили Россию от обязательств перед Японией

    Историк Ковалев: 150 лет отношений с Японией освободили Россию от обязательств перед соседом

    В Токио вопрос Курильских островов увязывают прежде всего с итогами Второй мировой войны, однако этот территориальный спор имеет гораздо более давнюю историю, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев. По его словам, для правильной оценки ситуации надо вспомнить договоренности с Японией о Курилах в конце XIX века, которые она нарушила в результате Русско-японской войны 1904-1905 годов.

    «Позиция японского руководства о прибытии нашего президента на Курильские острова почему-то ограничивается событиями Второй мировой войны. Я считаю, что это ошибка. Дело заключается в том, что еще в XVII веке Курильские острова активно осваивались русскими: путешественниками, колонизаторами, вплоть до того, что эта территория при Екатерине II вообще была обозначена на наших картах как территория России, поскольку это освоение шло с севера на юг, то есть с Камчатки, в сторону острова Хабомаи», – говорит Ковалев.

    Он напоминает, что этот остров тогда японцами и не был особо заселен, поскольку основное население не имеет к японцам никакого прямого отношения.

    «Но уже в XIX веке Курильские острова становятся «яблоком раздора» между Россией и Японией. Японцы, воспользовавшись поражением России в Крымской войне, по сути своей, накладывают руку на южные острова Курильской гряды – это Уруп, Итуруп и Хоккайдо», – разъясняет историк.

    «Но что для нас самое главное? 1875 год. Тогда, по сути, Россия отказывалась от Курильских островов при условии, что Япония не предъявляет никаких территориальных претензий применительно к острову Сахалин, и сама же Япония в результате Русско-японской войны 1904-1905 годов нарушила эти договоренности. По сути, Япония отменила все то, к чему мы пришли на протяжении нескольких десятилетий», – добавляет он.

    Эксперт также напомнил о вооруженных конфликтах с Японией перед Второй мировой войной – боях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. «Кстати, на Халхин-Голе показал свой талант будущий Маршал Победы Георгий Жуков. И лишь когда японцы поняли, что насколько Советский Союз серьезный противник, вот именно тогда японский милитаризм решил, что главная их агрессия будет распространяться не на север – в сторону Советского Союза, а на юг – в сторону Индокитая, Австралии, в сторону небезызвестного Перл-Харбора», – объясняет Ковалев.

    Он напоминает, что в ходе Второй мировой войны сражающиеся с японцами союзники – англичане и американцы – увязывали некоторые поставки по ленд-лизу со вступлением СССР в войну с Японией после того, как Советский Союз разделается с нацистской Германией.

    «Это я говорю как раз о том самом мифологизированном значении ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Да, конечно, страшно. Да, конечно, сверхоружие, но давайте называть вещи своими именами. В реалиях 1945 года еще было непонятно до конца, что же такое атомное оружие. Можно ли полностью бояться того, о чем ты не имеешь представления?» – отмечает Ковалев.

    Он напомнил, что Советский Союз активно участвовал в разгроме Квантунской армии, были высажены наши десанты на те же самые Курильские острова, освобождены Южный Сахалин и Корея: «Это были не просто солдаты, это были солдаты-победители, прекрасно умевшие воевать. Советский Союз внес решающий вклад в разгром милитаристской Японии».

    «Что касается самих Курильских островов, я считаю, что с точки зрения международного права, раз японцы нарушили наши договоренности 1875 года, можно считать, что мы свободны от обязательств перед ними. Острова Уруп, Итуруп и Хабомаи являются частью нашего государства и неотделимы от него», – подчеркнул историк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил об изменении позиции Японии по вопросу мирного договора с Россией. Посол России в Японии Николай Ноздрев подчеркнул законную принадлежность Курильских островов России. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила японские власти в двойных стандартах из-за их возмущения визитом Путина на Итуруп и замалчивания американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

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    3 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Совбез России согласовал стратегию развития Арктики до 2050 года

    Чекунков: Совбез России согласовал стратегию развития Арктики до 2050 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет безопасности России утвердил новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года, а также обсудил перспективы Трансарктического транспортного коридора, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    Чекунков сообщил, что Совет безопасности России рассмотрел и согласовал новую стратегию развития Арктической зоны до 2050 года, передает РИА «Новости».

    «Совет безопасности Российской Федерации рассмотрел и согласовал стратегию развития Арктической зоны до 50-го года, и здесь, на ВЭФ, много обсуждался Трансарктический транспортный коридор», – заявил Чекунков в ходе пресс-конференции по итогам ВЭФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин поручил ускорить доработку стратегии развития Арктики до 2050 года.

    В августе глава государства обсудил данный вопрос с постоянными членами Совета безопасности.

    На Восточном экономическом форуме российский лидер заявил о планах круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору.

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    3 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и контейнеровоз с оружием для ВСУ в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников атаковали в Черном море два судна, перевозивших оружие и боеприпасы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжает наносить групповые удары по морским судам и портовой инфраструктуре, которые задействованы в интересах украинских вооруженных сил, подчеркивается в сообщении Минобороны в Max.

    В течение дня ударные беспилотники успешно атаковали две цели в Черном море. Поражено судно типа «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, уничтожено судно типа «контейнеровоз», занимавшееся перевозкой военно-технического имущества для нужд ВСУ.

    В середине августа российские ударные беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее высокоточное оружие поразило суда с военными грузами в Одессе и Николаеве.

    В начале прошлого месяца армия России уничтожила четыре транспортных корабля со снаряжением для украинских войск.

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    3 сентября 2026, 17:10 • Новости дня
    Суд передал государству акции уральского завода «Вентпром»

    Tекст: Денис Тельманов

    Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о полной национализации крупного производителя вентиляционного оборудования для шахт и метрополитенов «Вентпром».

    Уральское предприятие АО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» перешло под полный контроль властей, передают «Вести». Соответствующее судебное постановление было вынесено 17 августа.

    Представитель компании подтвердил факт смены собственника. «Национализация состоялась, акционером нашего предприятия сейчас стало государство. Работаем в обычном режиме, ничего у нас не поменялось, кроме акционера», – заявил он.

    Уральский завод специализируется на выпуске мощных вентиляторов главного проветривания. Данное оборудование активно применяется при строительстве и эксплуатации подземных тоннелей, шахт и станций метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года суд в Челябинске постановил изъять акции компании «Южуралзолото» в пользу государства по требованию Генпрокуратуры.

    В марте 2025 года Второй арбитражный апелляционный суд отменил национализацию Ивановского завода тяжелого станкостроения.

    В мае 2024 года суд национализировал имущество АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний.

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