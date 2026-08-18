18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
После атак ВСУ в Московской и в Запорожской областях завели дела о терактах
Уголовные дела возбуждены по статье о террористическом акте после массированных ударов украинских беспилотников по гражданским объектам Московской и Запорожской областей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела по фактам терактов, совершенных ВСУ в Подмосковье и в Запорожской области, указала Петренко.
Ее слова приводит следственный комитет в Max.
В ночь на 18 августа Московская область подверглась массированной атаке дронов. Пострадали три человека, среди которых оказалась несовершеннолетняя, также повреждена гражданская инфраструктура.
Утром того же дня украинские силы ударили беспилотником около автобусной остановки в Энергодаре Запорожской области. В результате нападения пострадали не менее 16 человек, один погиб.
Представитель СК добавила, что следователи проведут всестороннее расследование, а виновные понесут ответственность.
За ночь над Россией нейтрализовали 791 дрон ВСУ. В Подмосковье от украинской атаки пострадали три человека, включая несовершеннолетнюю девочку.
При ударе дрона в Энергодаре погиб один мирный житель, пострадали 15 человек.