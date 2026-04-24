Заместители глав МИД ШОС призвали к прекращению агрессии против Ирана
Заместители глав министерств иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели консультации в Москве и призвали к немедленному политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана, сообщает МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: «С серьезной обеспокоенностью отмечалась резкая эскалация напряженности в мире в результате агрессивных действий США и Израиля против Ирана, являющегося государством – членом ШОС. Подчеркнута необходимость скорейшего политико-дипломатического урегулирования конфликта», передает ТАСС.
Консультации прошли 24 апреля под председательством заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко. Помимо обсуждения иранского вопроса, стороны рассмотрели меры по реализации договоренностей лидеров ШОС, направленных на повышение эффективности работы организации в условиях современных вызовов.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в турне по Пакистану, Оману и России для обсуждения путей урегулирования противостояния с Соединенными Штатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в телефонном разговоре проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.