  • Новость часаНовый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Санкционная война Запада и России переходит в новое качество
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    13 комментариев
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    13 комментариев
    24 апреля 2026, 20:28 • Новости дня

    РСПП сообщил о жалобах предприятий на неплатежи заказчиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около половины российских предприятий сталкиваются с проблемой неплатежей со стороны заказчиков, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что, по данным РСПП, неплатежи остаются одной из главных проблем для бизнеса, передает ТАСС. «Многие предприятия, порядка половины предприятий фиксируют, что неплатежи – это одна из главных проблем, которая их беспокоит», – сказал Шохин. Он также уточнил, что крупные заказчики часто диктуют условия малому и среднему бизнесу.

    Малые и средние компании не всегда готовы судиться или жаловаться на крупных партнеров, опасаясь потери контрактов в будущем.

    Газета ВЗГЛЯД публиковала список субсидий для бизнеса в 2026 году и рассказывала, как получить поддержку государства.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    Комментарии (2)
    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    Комментарии (15)
    24 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С подконтрольной киевскому режиму территории 24 апреля были возвращены 193 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщается в канале ведомства в Max. Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

    При проведении обмена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и США, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в результате успешного обмена на родину вернулись 175 российских военнослужащих и семеро жителей Курской области.

    В феврале Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество ударов по Запорожской АЭС продолжает увеличиваться, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, противник усилил применение дронов, артиллерии и минометов, пишет «Страна Росатом». Основной целью этих действий, по словам Лихачева, является попытка посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    «Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна – посеять панику, дезориентировать персонал», – подчеркнул он.

    Гендиректор Росатома также сообщил, что в данный момент станция запитана лишь по линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Он уточнил, что восстановительные работы на опоре, находящейся в акватории Днепра, невозможно начать из-за высокого уровня воды и продолжающихся обстрелов. Лихачев выразил уверенность, что с помощью МАГАТЭ удастся организовать режим тишины и приступить к ремонту.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе в районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ.

    Комментарии (5)
    24 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России фиксирует увеличение спроса на наличные средства в начале 2026 года, однако делать выводы о каких-либо долгосрочных изменениях пока рано, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

    Она уточнила, что несмотря на заметный рост интереса к наличным, этот показатель остается на минимальном уровне относительно общего объема денежной массы, передает ТАСС.

    «Да, спрос на наличные в начале года был выше прошлогоднего, мы это видим. <…> Выводы о каком-то структурном сдвиге делать, наверное, преждевременно <…> Но в целом доля наличных в денежной массе, она остается на минимуме», – заявила Набиуллина.

    Ранее эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных.

    В ЦБ объясняли, что в марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом.

    Комментарии (7)
    24 апреля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    @ Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским авиакомпаниям потребуется 644 пассажирских самолета к 2030 году, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к форуму «Инновации. Технологии. Производство».

    Согласно документу, в эту оценку входят 332 среднемагистральных, 210 для региональных и местных линий, 98 ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных самолета, передает «Интерфакс». Данные, как уточняется, актуализируются ежемесячно.

    «Нам нужно мало того что построить самолеты – нужно их обслуживать и ремонтировать», – подчеркнул Никитин. В настоящий момент российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских самолетов, из которых 689 произведены за рубежом, а 391 – отечественные.

    Планы по развитию отечественного самолетостроения закреплены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). Документ предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 592 из них должна поставить «Объединенная авиастроительная корпорация», еще 402 – «Уральский завод гражданской авиации». В текущем году КПГА будет вновь обновлена, проект уже рассматривает правительство.

    В 2026-2027 годах ОАК планирует передать заказчикам более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов для следующей партии уточняется, однако авиакомпании уже подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов без учета возможного экспорта, отмечал директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

    Ранее российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов.

    В октябре Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения отечественного авиапарка к 2030 году.

    Комментарии (3)
    24 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Глава МИД Японии высоко оценил отношения с Лавровым

    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги высоко оценил уровень взаимодействия с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, назвав отношения доверительными.

    Мотэги заявил на заседании профильного комитета верхней палаты парламента, что у него сложились доверительные отношения с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По словам Мотэги, их контакты начались на полях Генассамблеи ООН и в рамках саммита G20, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что в декабре 2019 года он посетил Москву, где прошли продолжительные переговоры с Лавровым.

    «Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения», – заявил Мотэги.

    Глава японского МИД добавил, что намерен и дальше прилагать все усилия для разрешения существующих между Россией и Японией вопросов, сохраняя рабочий контакт с российским коллегой.

    Ранее Мотэги заявил, что скучает по хорошим отношениям с Сергеем Лавровым.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:47 • Новости дня
    Малые города названы основой устойчивого развития России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От решения проблем в малых городах и сельских территориях зависит устойчивость и развитие всей страны. Муниципальная власть сегодня становится лицом государства для граждан и надежным тылом, обеспечивающим благосостояние России. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Малая Родина – Сила России»: как местная власть делает национальные цели реальностью.

    Участие президента Владимира Путина в мероприятиях форума исполнительный директор ВАРМСУ (Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления) Андрей Малхасян назвал аксиомой: муниципальное сообщество занимает особое, значимое место в развитии страны. Именно на местном уровне идеи и инициативы, сформулированные на федеральном уровне, становятся конкретными решениями и проектами.

    «ВАРМСУ вместе с партнерами выстраивает прямую связку между муниципальным уровнем и федеральными органами власти», – подчеркнул спикер, говоря о практических инструментах, которые помогают муниципальным командам развивать территории, повышать качество жизни граждан и ориентироваться в доступных мерах поддержки.

    Отдельное внимание эксперты обратили на премию «Служение». Она учреждена по поручению президента. «В этом году одним из лауреатов стал Филонов Евгений Николаевич из Калуги. Это депутат, директор школы, чья жизнь – путь служения малой родине и обществу», – рассказал Малхасян.

    История Евгения Филонова  – пример подлинного служения и личной ответственности. Он вместе с сыном участвовал в СВО. После гибели сына и возвращения со службы, он не оставил общественную деятельность: вернулся в родную школу, стал депутатом и продолжил работу с детьми, воспитывая в них мужество и любовь к Родине. Малхасян считает поддержку таких инициативных людей одной из ключевых задач организаций, работающих с муниципальным сообществом.

    Опыт СВО – в конкретные решения для жителей

    Муниципальный уровень становится пространством, где боевой опыт участников СВО превращается в конкретные решения для жителей. На это обратил внимание кавалер трех орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник программы «Время героев», Евгений Чинцов.

    Для него премия «Служение» – оценка работы не только личных заслуг, но и всей команды. «Командир получает награду не только за свою компетенцию, но и за то, как его подчиненные исполняют принятое решение», – подчеркнул он. Чинцов также рассказал, как участие в президентской программе помогает использовать опыт СВО во благо граждан. Благодаря «Времени героев» он вошел в Высший совет ВАРМСУ, а регулярное общение и обмен опытом с коллегами из регионов усиливает возможности его муниципальной команды.

    Особое внимание Чинцов уделяет поддержке ветеранов: «Мы создали спортивный клуб для всех ветеранов боевых действий, потому что необходимо помнить о каждом. Отдельное направление – патриотическое воспитание. У меня есть проект для восьмиклассников "Единство – путь к Победе", который занял первое место. Ведь единственный путь к победе – это командная работа».

    Малые города – основа развития страны

    Малые города и сельские территории во многом определяют устойчивость и развитие страны, напомнил Владимир Шаповалов, доцент МГИМО, член РАПК (Российская ассоциация политических консультантов). Именно они стали тем «становым хребтом», который позволял России развивать, сохранять и преображать огромную территорию.

    «С точки зрения исторического развития российской цивилизации, малые города – это становой хребет. Благодаря общинам нам удавалось развивать, сохранять и преображать огромную территорию. Сельские жители и жители малых городов – это глубинная часть нашего общества, которая всегда встает на защиту и является основой развития страны», – подчеркнул он.

    Шаповалов привел цифры: из 1200 городов России 800 – малые. В селах и деревнях живет каждый четвертый, еще 15% – в малых городах, то есть в совокупности около 40% россиян. «Президент фактически возвращает идею станового хребта страны. Владимир Путин подчеркивает, что малые города и сельская местность – это не периферия», – отметил эксперт.

    Муниципальная власть – лицо государства для человека

    Важной темой форума, по мнению Шаповалова, стало осознание муниципальной власти как «лица» государства для человека. Для гражданина не существует жесткого разделения между уровнями власти – он обращается к системе публичной власти как к единому целому.

    «Развитие малых городов и сел является стратегическим приоритетом страны – только так мы можем сохранить и развивать нашу Родину. Этот приоритет напрямую связан с сохранением суверенитета и территориальной целостности России. Для граждан нет разницы между государственной и муниципальной властью: вся система публичной власти для человека едина. Муниципальный уровень максимально приближен к людям, к их проблемам. Это и есть лицо всей публичной власти», – пояснил он.

    Шаповалов также обратил внимание на обращение президента к контрольным и правоохранительным органам с призывом «не перегибать палку» и учитывать условия, в которых работает муниципальная власть.

    Новое поколение управленцев

    На муниципальном уровне формируется новое поколение управленцев, отметил Роман Моложон, заместитель гендиректора КГ «Полилог», член РАПК. Статус муниципалитетов заметно изменился благодаря корректировкам в законодательстве и включению местного уровня в единую систему публичной власти.

    «Сегодня на муниципальном уровне рождается новое поколение управленцев. Мы видим, что большое количество ветеранов СВО пополняют органы представительной власти. Эти люди ориентированы на проблемы жителей, говорят с ними на одном языке, выстраивают логику решения проблем и, самое главное, ориентированы на результат. Уверен, что посыл президента о том, что федеральная власть, региональная власть, муниципалитеты и жители – это единая команда, принесет большие плоды и повысит качество жизни в стране», – отметил Моложон.

    Открытость власти и работа с обращениями граждан

    Одной из ключевых тем встречи стала открытость власти. Артем Ткаченко, директор департамента по работе с регионами АНО «Диалог Регионы», рассказал о значении прямого диалога муниципалитетов с жителями. «Сейчас около 60% всех обращений в адрес органов власти поступают в муниципалитеты. Для нас почетно, что в рамках премии "Служение" есть отдельная номинация – за диалог с населением и открытость власти», – отметил он.

    Ткаченко привел статистику: в 2020 году обращений по стране было около 2 млн, а за 2025 год – уже более 13 млн. «Этот канал коммуникации востребован жителями, и сотрудники муниципальных органов власти ответственно подходят к этой работе, повышая скорость и качество ответов», – рассказал он.

    Важным шагом стал запуск образовательного курса «Слышать, говорить, помогать», адаптированного для поддержки участников СВО и их семей. Также, по словам Ткаченко, 75% обращений связаны с недоинформированностью. Помощь муниципалитетам оказывают муниципальные центры управления, созданные в 55 регионах. Данные обратной связи уже используются для синхронизации маршрутов транспорта и информирования о плановых отключениях.

    Человеческое измерение муниципальной работы

    Елена Андреева, первый заместитель главы Собинского округа Владимирской области, лауреат премии «Служение», поблагодарила организаторов за возможность рассказать о своем регионе и о людях, живущих на селе. «Конечно, труд муниципального служащего никогда не будет до конца оценен. Мы на самом деле – те самые простые люди, которые живут на земле», – отметила она.

    Андреева рассказала, как опыт работы с жителями привел ее к решению взять приемных детей. Пережив личную трагедию в 2024 году, она вместе с мужем приняла в семью детей из исторических регионов.

    Говоря о программе комплексного развития сельских территорий, Андреева подчеркнула: важно не только реализовывать проекты, но и объяснять жителям логику приоритетов. «То, что мы сегодня делаем – приведем в порядок школу, достроим садик, проведем капремонт, построим больницу, – а потом обязательно придем и к вам. Мы стараемся каждую территорию не обделять, развивать округ вместе», – сказала она.

    Единая команда: итоги дискуссии

    Итоги дискуссии подвел мэр Ярославля Артем Молчанов. Он подчеркнул, что выступление президента на форуме точно отражает повседневные вызовы, с которыми сталкиваются муниципалитеты. «Когда президент, выступая на форуме, говорил о сложностях работы на земле, о том, что во многих случаях муниципалитетам приходится находить нестандартные решения для ситуаций, с которыми приходят жители, – это было очень точно подмечено», – сказал он.

    Молчанов отметил, что закрепленное в Конституции единство публичной власти сформировало у органов управления ощущение общей командной работы. «Сегодня мы действительно чувствуем себя в большой команде. Мы не можем сказать: нет, мы не знаем, как это решить, или пусть это решает другой уровень власти. Мы чувствуем, что впереди еще много сложных задач, но мы точно с ними справимся», – заключил он.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

    По словам Захаровой, заявления представителей ЕС о том, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций началась сразу после принятия 20-го, являются «еще одной сценой из западного театра абсурда», передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что главной характеристикой 20-го пакета санкций ЕС против России стало заявление брюссельской бюрократии и отдельных представителей ЕС о том, что они тут же начали работать над 21-м пакетом... Это еще одна сцена из этого западного театра абсурда», – сказала дипломат на брифинге.

    По словам Захаровой, Россия ответит на 20-й пакет санкций жестко и исключительно исходя из собственных интересов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    В пятницу глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал продвижение 21-го пакета санкций против России.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 32 украинских дрона над шестью регионами и Черным морем

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение 13 часов российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, атаковавших сразу несколько регионов страны и акваторию Черного моря, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты в период с 8.00 до 21.00 мск над Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что ВСУ атаковали 11 населенных пунктов Белгородской области.

    При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области пострадали пять человек.

    В ночь на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 154 украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Захарова заявила о вреде кредита ЕС Киеву для Европы

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выделение Европейским союзом кредита на 90 млрд евро Киеву может негативно сказаться на жителях и компаниях Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что это решение наносит вред интересам граждан и бизнесу ЕС как сейчас, так и в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

    «Это очередное решение, которое принимает Брюссель в ущерб собственным гражданам, в ущерб интересам нынешним и долгосрочным граждан Европейского союза и бизнесу ЕС», – сказала дипломат на брифинге.

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Захарова заявила о подрыве энергобезопасности ЕС из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель, вводя новые ограничения против российских энергоресурсов, подрывает собственную энергобезопасность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    Она отметила, что Евросоюз, стремясь дестабилизировать глобальные энергорынки, фактически наносит вред и себе, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что 20-й пакет антироссийских санкций угрожает не только энергетической, но и продовольственной безопасности Евросоюза. По ее словам, новые меры предусматривают экспортно-импортные ограничения, в том числе на удобрения.

    Накануне ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций.

    Ранее ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа.

    Комментарии (3)
    24 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин встретился с бойцами бригады ЛДПР «Невский»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», выполняющими задачи на Краматорском направлении.

    Встреча прошла в ходе посещения выставки в московском «Манеже», посвященной 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Путин пообщался с командиром бригады Алексеем Верещагиным, добровольцами Русланом Лобыкиным и Александром Прохоровым, а также с военным корреспондентом Беллой Либерман. Верещагин рассказал, что бригада была сформирована в 2022 году, в начале спецоперации на Украине, и сейчас ее бойцы продвигаются вперед на Краматорском направлении в составе Южного военного округа.

    Президент уточнил у собеседников детали их работы, в том числе участие в боевых задачах на рубеже Южной группировки. Верещагин подтвердил, что их подразделение входит в состав Южного военного округа, и отметил, что ранее через президентский протокол передал для Путина почетный знак бригады.

    Командир выразил надежду, что глава государства сможет надеть этот знак во время одного из памятных мероприятий, связанных с именем Александра Невского. Позже Путин отдельно побеседовал с Верещагиным уже без камер.

    Напомним, Слуцкий 10 апреля открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    Комментарии (0)
    Главное
    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    Перейти в раздел

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации