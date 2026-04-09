  Лента новостей
    Литва наказана за неверную ставку против Китая
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    9 апреля 2026, 13:01 • Справки

    Субсидии для бизнеса в 2026 году: гранты, льготы и как получить поддержку государства

    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha/Global Look Press

    В 2026 году государство продолжает финансировать развитие предпринимательства в рамках федерального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Субсидии, гранты и льготные кредиты доступны широкому кругу заявителей – от микробизнеса до средних компаний, а также самозанятым и молодым предпринимателям.

    Кто имеет право на государственную поддержку

    Право на большинство программ господдержки имеют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированные в едином реестре ФНС. Критерии отнесения к МСП в 2026 году:

    • Микропредприятия: до 15 сотрудников, доход до 120 млн рублей.

    • Малые предприятия: до 100 сотрудников, доход до 800 млн рублей.

    • Средние предприятия: до 250 сотрудников, доход до 2 млрд рублей.

    Для получения финансирования бизнес должен быть официально зарегистрирован как ИП или юридическое лицо и не иметь долгов перед налоговой. Ряд программ дополнительно требует принадлежности к приоритетным отраслям: промышленность, АПК, логистика, IT, туризм. С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снижен – при выручке свыше 20 млн рублей в год необходимо начислять НДС.

    Виды поддержки в 2026 году

    Государственная поддержка для малого бизнеса и для развития предпринимательства в целом включает несколько инструментов: безвозмездные гранты на открытие и развитие, субсидии на компенсацию затрат (30–70% от подтверждённых расходов), льготные кредиты, поручительства Корпорации МСП, социальный контракт для малоимущих, налоговые льготы и каникулы. Для самозанятых набор программ уже: ряд грантов предполагает статус ИП или юрлица.

    Гранты для молодых предпринимателей

    Минэкономразвития РФ поддерживает предпринимателей от 14 до 25 лет (Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 № 413, Приказ МЭР от 24.03.2022 № 149). Размер гранта – от 100 000 до 500 000 рублей, в Арктической зоне – до 1 млн рублей. На программу предусмотрено более 2 млрд рублей из федерального бюджета.

    Получатели – ИП и учредители юрлиц с долей свыше 50%. Самозанятые вправе оформить ИП на НПД и подать заявку. Программа не действует в Москве. Обязательные условия: обучение в центре «Мой бизнес» (не менее 16 часов), собственное софинансирование не менее 25%, отсутствие налоговых долгов свыше 1 000 рублей. Средства разрешено направить на аренду помещения, оборудование, ПО, лизинг, рекламу.

    Дополнительно действует программа «Росмолодежь.Бизнес»: предприниматели до 35 лет могут получить грант до 1 млн рублей, в том числе на социальные инициативы, молодёжный туризм и медиапроекты.

    Социальный контракт:

    Социальный контракт – адресная поддержка граждан, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. С 2026 года для ветеранов СВО имущественный ценз не применяется. Максимальные суммы: на открытие дела – до 350 000 рублей, на обучение – до 100 000 рублей, на личное подсобное хозяйство – до 200 000 рублей.

    Средства безвозмездные, но строго целевые: допустимые расходы определяются утверждённым бизнес–планом. Комиссия соцзащиты оценивает реалистичность проекта. В центрах «Мой бизнес» бизнес–план помогают составить бесплатно. Условия: гражданство РФ, регистрация в регионе подачи, совершеннолетие, готовность оформить статус ИП или самозанятого. Контракт заключается не чаще раза в три года. Заявка – через «Госуслуги» или в органах соцзащиты.

    Предостережение: при нецелевом расходовании средств договор расторгается, деньги подлежат возврату.

    Субсидии для самозанятых

    Плательщики НПД вправе получать господдержку наравне с МСП согласно статье 14.1 Федерального закона № 209–ФЗ. В 2026 году число самозанятых в России превысило 8 млн человек.

    Доступные инструменты для самозанятых:

    • налоговый бонус при регистрации – вычет 10 000 рублей в приложении «Мой налог»;

    • льготный заём через Фонд поддержки предпринимательства – до 500 000 рублей на 2–3 года;

    • участие в программе «1764» – кредиты до 10 млн рублей;

    • социальный контракт – до 350 000 рублей при подтверждении статуса малоимущего;

    • компенсация затрат на продвижение продукции – до 200 000 рублей через центры «Мой бизнес»;

    • бесплатные консультации, обучение и помощь с бизнес–планом.

    С 2026 года самозанятые получили право на оплачиваемый больничный при добровольной уплате взносов в СФР.

    Льготное кредитование: программа «1764» и промышленная ипотека

    Программа «1764» доступна МСП из приоритетных отраслей. Лимиты в 2026 году: для самозанятых и микропредприятий – до 10 млн рублей (ставка: ключевая + 3,5%), для малых компаний – до 400 млн рублей, для средних – до 1 млрд рублей. При недостатке залога Корпорация МСП предоставляет «зонтичные» поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, срок до 10 лет, для предпринимателя бесплатно.

    Промышленная ипотека предназначена для покупки, строительства или модернизации производственных площадей. Максимальная сумма – 500 млн рублей, срок – до 7 лет, ставка плавающая. Отбором занимается Минпромторг России.

    Агрогранты

    В рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» в 2026 году действуют четыре программы:

    • «Агростартап» – для начинающих фермеров, не ведших предпринимательство последние 3 года. Государство покрывает до 90% затрат, максимум – 8 млн рублей.

    • «Агропрогресс» – для сельхозпроизводителей с опытом работы от 2 лет и доходом до 120 млн рублей. Максимум – 30 млн рублей.

    • «Агромотиватор» – для участников СВО, решивших заняться фермерством. Максимум – 7 млн рублей.

    • «Агротуризм» – для малого бизнеса в сфере сельского туризма, до 10 млн рублей (ЛПХ не участвуют).

    Инновационные гранты и специальные программы

    Фонд содействия инновациям (fasie.ru) в 2026 году финансирует технологические проекты:

    • «Умник» – 500 000 рублей для молодых инноваторов до 35 лет;

    • «Студенческий стартап» – до 1 млн рублей;

    • «Старт» – до 24 млн рублей для ранних стадий;

    • «Развитие» – до 30 млн рублей для компаний с опытом НИОКР;

    • «Коммерциализация» – до 30 млн рублей при собственном софинансировании от 15%.

    Конкурс «Мама–предприниматель» – гранты для женщин с детьми и находящихся в декрете: 1 млн рублей за первое место, 500 000 рублей за второе, 250 000 рублей за третье. Заявки – через центры «Мой бизнес».

    Проект «СВОй бизнес» – обучение и сопровождение для участников СВО и их семей. Реализуется совместно «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП, с 2025 года масштабирован на всю РФ.

    Субсидии на трудоустройство: работодатели получают компенсацию части зарплатных расходов при найме льготников, безработных из центров занятости и иногородних сотрудников востребованных профессий (действует до 1 января 2027 года).

    Алгоритм получения субсидии

    1. Определить программу – по статусу (ИП, ООО, самозанятый), возрасту, отрасли и наличию средств на софинансирование. Проверить доступные меры на МСП.РФ или в центре «Мой бизнес».

    2. Проверить критерии – наличие в реестре МСП, отсутствие долгов, соответствие отраслевым требованиям.

    3. Составить бизнес план – обязателен для большинства программ, в центрах «Мой бизнес» помогают бесплатно.

    4. Пройти обучение – для программ МЭР нужен сертификат центра «Мой бизнес» (от 16 часов).

    5. Собрать документы – заявление, паспорт, регистрационные документы, справка об отсутствии долгов, бизнес–план.

    6. Подать заявку – через МСП.РФ, центры «Мой бизнес», «Госуслуги» или региональные ведомства.

    7. Пройти конкурсный отбор и получить финансирование.

    8. Отчитаться – предоставить документы о целевом расходовании средств.

    Предостережение: нецелевое использование субсидий влечёт возврат средств и административную ответственность. Рекомендуется сохранять все платёжные документы на весь срок действия соглашения. –

    Куда обращаться

    • МСП.РФ – подбор мер поддержки, льготные кредиты, поручительства.

    • Центры «Мой бизнес» – консультации, обучение, бизнес–план, конкурс «Мама–предприниматель».

    • Госуслуги – социальный контракт.

    • Fasie.ru – инновационные гранты ФСИ.

    • Платформа Росмолодёжи – «Росмолодежь.Бизнес».

    • Минпромторг России – промышленная ипотека.

    • Региональные центры занятости – субсидии на трудоустройство.

    • Региональные министерства экономики – молодёжные гранты, «СВОй бизнес», местные программы.

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

