Субсидии для бизнеса в 2026 году: гранты, льготы и как получить поддержку государства

Кто имеет право на государственную поддержку

Право на большинство программ господдержки имеют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированные в едином реестре ФНС. Критерии отнесения к МСП в 2026 году:

Микропредприятия : до 15 сотрудников, доход до 120 млн рублей.

: до 15 сотрудников, доход до 120 млн рублей. Малые предприятия : до 100 сотрудников, доход до 800 млн рублей.

: до 100 сотрудников, доход до 800 млн рублей. Средние предприятия: до 250 сотрудников, доход до 2 млрд рублей.

Для получения финансирования бизнес должен быть официально зарегистрирован как ИП или юридическое лицо и не иметь долгов перед налоговой. Ряд программ дополнительно требует принадлежности к приоритетным отраслям: промышленность, АПК, логистика, IT, туризм. С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снижен – при выручке свыше 20 млн рублей в год необходимо начислять НДС.

Виды поддержки в 2026 году

Государственная поддержка для малого бизнеса и для развития предпринимательства в целом включает несколько инструментов: безвозмездные гранты на открытие и развитие, субсидии на компенсацию затрат (30–70% от подтверждённых расходов), льготные кредиты, поручительства Корпорации МСП, социальный контракт для малоимущих, налоговые льготы и каникулы. Для самозанятых набор программ уже: ряд грантов предполагает статус ИП или юрлица.

Гранты для молодых предпринимателей

Минэкономразвития РФ поддерживает предпринимателей от 14 до 25 лет (Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 № 413, Приказ МЭР от 24.03.2022 № 149). Размер гранта – от 100 000 до 500 000 рублей, в Арктической зоне – до 1 млн рублей. На программу предусмотрено более 2 млрд рублей из федерального бюджета.

Получатели – ИП и учредители юрлиц с долей свыше 50%. Самозанятые вправе оформить ИП на НПД и подать заявку. Программа не действует в Москве. Обязательные условия: обучение в центре «Мой бизнес» (не менее 16 часов), собственное софинансирование не менее 25%, отсутствие налоговых долгов свыше 1 000 рублей. Средства разрешено направить на аренду помещения, оборудование, ПО, лизинг, рекламу.

Дополнительно действует программа «Росмолодежь.Бизнес»: предприниматели до 35 лет могут получить грант до 1 млн рублей, в том числе на социальные инициативы, молодёжный туризм и медиапроекты.

Социальный контракт:

Социальный контракт – адресная поддержка граждан, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. С 2026 года для ветеранов СВО имущественный ценз не применяется. Максимальные суммы: на открытие дела – до 350 000 рублей, на обучение – до 100 000 рублей, на личное подсобное хозяйство – до 200 000 рублей.

Средства безвозмездные, но строго целевые: допустимые расходы определяются утверждённым бизнес–планом. Комиссия соцзащиты оценивает реалистичность проекта. В центрах «Мой бизнес» бизнес–план помогают составить бесплатно. Условия: гражданство РФ, регистрация в регионе подачи, совершеннолетие, готовность оформить статус ИП или самозанятого. Контракт заключается не чаще раза в три года. Заявка – через «Госуслуги» или в органах соцзащиты.

Предостережение: при нецелевом расходовании средств договор расторгается, деньги подлежат возврату.

Субсидии для самозанятых

Плательщики НПД вправе получать господдержку наравне с МСП согласно статье 14.1 Федерального закона № 209–ФЗ. В 2026 году число самозанятых в России превысило 8 млн человек.

Доступные инструменты для самозанятых:

налоговый бонус при регистрации – вычет 10 000 рублей в приложении «Мой налог»;

льготный заём через Фонд поддержки предпринимательства – до 500 000 рублей на 2–3 года;

участие в программе «1764» – кредиты до 10 млн рублей;

социальный контракт – до 350 000 рублей при подтверждении статуса малоимущего;

компенсация затрат на продвижение продукции – до 200 000 рублей через центры «Мой бизнес»;

бесплатные консультации, обучение и помощь с бизнес–планом.

С 2026 года самозанятые получили право на оплачиваемый больничный при добровольной уплате взносов в СФР.

Льготное кредитование: программа «1764» и промышленная ипотека

Программа «1764» доступна МСП из приоритетных отраслей. Лимиты в 2026 году: для самозанятых и микропредприятий – до 10 млн рублей (ставка: ключевая + 3,5%), для малых компаний – до 400 млн рублей, для средних – до 1 млрд рублей. При недостатке залога Корпорация МСП предоставляет «зонтичные» поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, срок до 10 лет, для предпринимателя бесплатно.

Промышленная ипотека предназначена для покупки, строительства или модернизации производственных площадей. Максимальная сумма – 500 млн рублей, срок – до 7 лет, ставка плавающая. Отбором занимается Минпромторг России.

Агрогранты

В рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» в 2026 году действуют четыре программы:

«Агростартап» – для начинающих фермеров, не ведших предпринимательство последние 3 года. Государство покрывает до 90% затрат, максимум – 8 млн рублей.

– для начинающих фермеров, не ведших предпринимательство последние 3 года. Государство покрывает до 90% затрат, максимум – 8 млн рублей. «Агропрогресс» – для сельхозпроизводителей с опытом работы от 2 лет и доходом до 120 млн рублей. Максимум – 30 млн рублей.

– для сельхозпроизводителей с опытом работы от 2 лет и доходом до 120 млн рублей. Максимум – 30 млн рублей. «Агромотиватор» – для участников СВО, решивших заняться фермерством. Максимум – 7 млн рублей.

– для участников СВО, решивших заняться фермерством. Максимум – 7 млн рублей. «Агротуризм» – для малого бизнеса в сфере сельского туризма, до 10 млн рублей (ЛПХ не участвуют).

Инновационные гранты и специальные программы

Фонд содействия инновациям (fasie.ru) в 2026 году финансирует технологические проекты:

«Умник» – 500 000 рублей для молодых инноваторов до 35 лет;

– 500 000 рублей для молодых инноваторов до 35 лет; «Студенческий стартап» – до 1 млн рублей;

– до 1 млн рублей; «Старт» – до 24 млн рублей для ранних стадий;

– до 24 млн рублей для ранних стадий; «Развитие» – до 30 млн рублей для компаний с опытом НИОКР;

– до 30 млн рублей для компаний с опытом НИОКР; «Коммерциализация» – до 30 млн рублей при собственном софинансировании от 15%.

Конкурс «Мама–предприниматель» – гранты для женщин с детьми и находящихся в декрете: 1 млн рублей за первое место, 500 000 рублей за второе, 250 000 рублей за третье. Заявки – через центры «Мой бизнес».

Проект «СВОй бизнес» – обучение и сопровождение для участников СВО и их семей. Реализуется совместно «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП, с 2025 года масштабирован на всю РФ.

Субсидии на трудоустройство: работодатели получают компенсацию части зарплатных расходов при найме льготников, безработных из центров занятости и иногородних сотрудников востребованных профессий (действует до 1 января 2027 года).

Алгоритм получения субсидии

Определить программу – по статусу (ИП, ООО, самозанятый), возрасту, отрасли и наличию средств на софинансирование. Проверить доступные меры на МСП.РФ или в центре «Мой бизнес». Проверить критерии – наличие в реестре МСП, отсутствие долгов, соответствие отраслевым требованиям. Составить бизнес план – обязателен для большинства программ, в центрах «Мой бизнес» помогают бесплатно. Пройти обучение – для программ МЭР нужен сертификат центра «Мой бизнес» (от 16 часов). Собрать документы – заявление, паспорт, регистрационные документы, справка об отсутствии долгов, бизнес–план. Подать заявку – через МСП.РФ, центры «Мой бизнес», «Госуслуги» или региональные ведомства. Пройти конкурсный отбор и получить финансирование. Отчитаться – предоставить документы о целевом расходовании средств.

Предостережение: нецелевое использование субсидий влечёт возврат средств и административную ответственность. Рекомендуется сохранять все платёжные документы на весь срок действия соглашения. –

Куда обращаться