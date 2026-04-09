Субсидии для бизнеса в 2026 году: гранты, льготы и как получить поддержку государства
В 2026 году государство продолжает финансировать развитие предпринимательства в рамках федерального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Субсидии, гранты и льготные кредиты доступны широкому кругу заявителей – от микробизнеса до средних компаний, а также самозанятым и молодым предпринимателям.
Кто имеет право на государственную поддержку
Право на большинство программ господдержки имеют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированные в едином реестре ФНС. Критерии отнесения к МСП в 2026 году:
- Микропредприятия: до 15 сотрудников, доход до 120 млн рублей.
- Малые предприятия: до 100 сотрудников, доход до 800 млн рублей.
- Средние предприятия: до 250 сотрудников, доход до 2 млрд рублей.
Для получения финансирования бизнес должен быть официально зарегистрирован как ИП или юридическое лицо и не иметь долгов перед налоговой. Ряд программ дополнительно требует принадлежности к приоритетным отраслям: промышленность, АПК, логистика, IT, туризм. С 2026 года порог освобождения от НДС на УСН снижен – при выручке свыше 20 млн рублей в год необходимо начислять НДС.
Виды поддержки в 2026 году
Государственная поддержка для малого бизнеса и для развития предпринимательства в целом включает несколько инструментов: безвозмездные гранты на открытие и развитие, субсидии на компенсацию затрат (30–70% от подтверждённых расходов), льготные кредиты, поручительства Корпорации МСП, социальный контракт для малоимущих, налоговые льготы и каникулы. Для самозанятых набор программ уже: ряд грантов предполагает статус ИП или юрлица.
Гранты для молодых предпринимателей
Минэкономразвития РФ поддерживает предпринимателей от 14 до 25 лет (Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 № 413, Приказ МЭР от 24.03.2022 № 149). Размер гранта – от 100 000 до 500 000 рублей, в Арктической зоне – до 1 млн рублей. На программу предусмотрено более 2 млрд рублей из федерального бюджета.
Получатели – ИП и учредители юрлиц с долей свыше 50%. Самозанятые вправе оформить ИП на НПД и подать заявку. Программа не действует в Москве. Обязательные условия: обучение в центре «Мой бизнес» (не менее 16 часов), собственное софинансирование не менее 25%, отсутствие налоговых долгов свыше 1 000 рублей. Средства разрешено направить на аренду помещения, оборудование, ПО, лизинг, рекламу.
Дополнительно действует программа «Росмолодежь.Бизнес»: предприниматели до 35 лет могут получить грант до 1 млн рублей, в том числе на социальные инициативы, молодёжный туризм и медиапроекты.
Социальный контракт:
Социальный контракт – адресная поддержка граждан, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. С 2026 года для ветеранов СВО имущественный ценз не применяется. Максимальные суммы: на открытие дела – до 350 000 рублей, на обучение – до 100 000 рублей, на личное подсобное хозяйство – до 200 000 рублей.
Средства безвозмездные, но строго целевые: допустимые расходы определяются утверждённым бизнес–планом. Комиссия соцзащиты оценивает реалистичность проекта. В центрах «Мой бизнес» бизнес–план помогают составить бесплатно. Условия: гражданство РФ, регистрация в регионе подачи, совершеннолетие, готовность оформить статус ИП или самозанятого. Контракт заключается не чаще раза в три года. Заявка – через «Госуслуги» или в органах соцзащиты.
Предостережение: при нецелевом расходовании средств договор расторгается, деньги подлежат возврату.
Субсидии для самозанятых
Плательщики НПД вправе получать господдержку наравне с МСП согласно статье 14.1 Федерального закона № 209–ФЗ. В 2026 году число самозанятых в России превысило 8 млн человек.
Доступные инструменты для самозанятых:
- налоговый бонус при регистрации – вычет 10 000 рублей в приложении «Мой налог»;
- льготный заём через Фонд поддержки предпринимательства – до 500 000 рублей на 2–3 года;
- участие в программе «1764» – кредиты до 10 млн рублей;
- социальный контракт – до 350 000 рублей при подтверждении статуса малоимущего;
- компенсация затрат на продвижение продукции – до 200 000 рублей через центры «Мой бизнес»;
- бесплатные консультации, обучение и помощь с бизнес–планом.
С 2026 года самозанятые получили право на оплачиваемый больничный при добровольной уплате взносов в СФР.
Льготное кредитование: программа «1764» и промышленная ипотека
Программа «1764» доступна МСП из приоритетных отраслей. Лимиты в 2026 году: для самозанятых и микропредприятий – до 10 млн рублей (ставка: ключевая + 3,5%), для малых компаний – до 400 млн рублей, для средних – до 1 млрд рублей. При недостатке залога Корпорация МСП предоставляет «зонтичные» поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, срок до 10 лет, для предпринимателя бесплатно.
Промышленная ипотека предназначена для покупки, строительства или модернизации производственных площадей. Максимальная сумма – 500 млн рублей, срок – до 7 лет, ставка плавающая. Отбором занимается Минпромторг России.
Агрогранты
В рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» в 2026 году действуют четыре программы:
- «Агростартап» – для начинающих фермеров, не ведших предпринимательство последние 3 года. Государство покрывает до 90% затрат, максимум – 8 млн рублей.
- «Агропрогресс» – для сельхозпроизводителей с опытом работы от 2 лет и доходом до 120 млн рублей. Максимум – 30 млн рублей.
- «Агромотиватор» – для участников СВО, решивших заняться фермерством. Максимум – 7 млн рублей.
- «Агротуризм» – для малого бизнеса в сфере сельского туризма, до 10 млн рублей (ЛПХ не участвуют).
Инновационные гранты и специальные программы
Фонд содействия инновациям (fasie.ru) в 2026 году финансирует технологические проекты:
- «Умник» – 500 000 рублей для молодых инноваторов до 35 лет;
- «Студенческий стартап» – до 1 млн рублей;
- «Старт» – до 24 млн рублей для ранних стадий;
- «Развитие» – до 30 млн рублей для компаний с опытом НИОКР;
- «Коммерциализация» – до 30 млн рублей при собственном софинансировании от 15%.
Конкурс «Мама–предприниматель» – гранты для женщин с детьми и находящихся в декрете: 1 млн рублей за первое место, 500 000 рублей за второе, 250 000 рублей за третье. Заявки – через центры «Мой бизнес».
Проект «СВОй бизнес» – обучение и сопровождение для участников СВО и их семей. Реализуется совместно «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП, с 2025 года масштабирован на всю РФ.
Субсидии на трудоустройство: работодатели получают компенсацию части зарплатных расходов при найме льготников, безработных из центров занятости и иногородних сотрудников востребованных профессий (действует до 1 января 2027 года).
Алгоритм получения субсидии
- Определить программу – по статусу (ИП, ООО, самозанятый), возрасту, отрасли и наличию средств на софинансирование. Проверить доступные меры на МСП.РФ или в центре «Мой бизнес».
- Проверить критерии – наличие в реестре МСП, отсутствие долгов, соответствие отраслевым требованиям.
- Составить бизнес план – обязателен для большинства программ, в центрах «Мой бизнес» помогают бесплатно.
- Пройти обучение – для программ МЭР нужен сертификат центра «Мой бизнес» (от 16 часов).
- Собрать документы – заявление, паспорт, регистрационные документы, справка об отсутствии долгов, бизнес–план.
- Подать заявку – через МСП.РФ, центры «Мой бизнес», «Госуслуги» или региональные ведомства.
- Пройти конкурсный отбор и получить финансирование.
- Отчитаться – предоставить документы о целевом расходовании средств.
Предостережение: нецелевое использование субсидий влечёт возврат средств и административную ответственность. Рекомендуется сохранять все платёжные документы на весь срок действия соглашения. –
Куда обращаться
- МСП.РФ – подбор мер поддержки, льготные кредиты, поручительства.
- Центры «Мой бизнес» – консультации, обучение, бизнес–план, конкурс «Мама–предприниматель».
- Госуслуги – социальный контракт.
- Fasie.ru – инновационные гранты ФСИ.
- Платформа Росмолодёжи – «Росмолодежь.Бизнес».
- Минпромторг России – промышленная ипотека.
- Региональные центры занятости – субсидии на трудоустройство.
- Региональные министерства экономики – молодёжные гранты, «СВОй бизнес», местные программы.