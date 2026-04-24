В Госдуме дали совет попавшим в «коттеджное рабство»

Депутат Николаев посоветовал попавшим в «коттеджное рабство» идти в суд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заместитель председателя профильного комитета по вопросам собственности Николай Николаев рекомендовал гражданам, оказавшимся в подобной ситуации, отстаивать свои права в судебном порядке, передает «Лента.ру». Также он посоветовал направлять обращения в комитет Госдумы и Росреестр. По его словам, ведомство уже анализирует поступающие жалобы и в оперативном режиме готовит предложения по корректировке законодательства.

Поводом для обсуждения стали истории более чем ста человек, купивших участки в Дмитровском округе Московской области. Как утверждают пострадавшие, после активных продаж в коттеджном поселке «Журавли» на территорию распространили программу КРТ-119, из-за чего строительство домов оказалось невозможным.

Кроме того, новый статус допускает изъятие участков у собственников с выплатой компенсации, рассчитанной по кадастровой стоимости. Сообщается, что аналогичные случаи фиксируются и в других районах Подмосковья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила законопроект для защиты прав россиян при расселении по программе комплексного развития территорий.