Tекст: Мария Иванова

За минувшие сутки подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Великой Рыбицы и Мирлогов в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Широким, Круглым, Великими Проходами, Захаровкой и Белым Колодезем.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины возле Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки в Донецкой народной республике (ДНР).

За прошедшие сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Доброполья, Новофедоровки, Шиловки, Сергеевки и Красноярского в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 360 военнослужащих и три бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Новониколаевки, Черненково, Циково, Коломийцей в Днепропетровской области, Благодатного, Тимошевки, Даниловки и Любицкого в Запорожской области.

При этом противник потерял свыше 455 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска зачистили от противника харьковскую Петро-Ивановку.

На прошлой неделе ВС России полностью освободили Константиновку.

А за следующие сутки российская армия взяла под контроль пять населенных пунктов.