Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Европейский суд отклонил иск Apple против правил для IT-гигантов
Европейский суд подтвердил статус Apple как цифрового монополиста
Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобу Apple на признание компании «привратником» на цифровом рынке Евросоюза, поддержав позицию Европейской комиссии.
Суд в Люксембурге полностью подтвердил статус Apple как монополиста, контролирующего доступ к цифровым рынкам через App Store и iOS в рамках Закона о цифровых рынках, пишет Politico.
Также были отклонены претензии корпорации по поводу сервиса iMessage. Судьи не приняли аргумент компании о том, что требования закона о совместимости нарушают ее фундаментальные права.
Кроме того, суд отказался рассматривать пять версий App Store для разных устройств как отдельные сервисы. Инстанция постановила, что все они служат одной цели – соединять разработчиков с пользователями независимо от платформы.
«Мы твердо верим, что мандат Закона о цифровых рынках выходит за рамки законного и соразмерного, угрожая разрушить десятилетия защиты конфиденциальности и безопасности, которые мы создали, и оставляя наших пользователей уязвимыми для новых рисков», – заявил представитель Apple. В компании не уточнили, планируют ли подавать апелляцию.
Отношения между Apple и Брюсселем становятся все более напряженными. Месяцем ранее стороны публично столкнулись из-за того, что новые правила помешали запуску обновленного ИИ-помощника Siri в Евросоюзе. При этом 1 июля генеральный директор Тим Кук провел видеозвонок с комиссаром ЕС по технологиям Хенной Вирккунен, который в Еврокомиссии назвали конструктивным.
На рассмотрении остаются еще два дела с участием Apple. Одно касается мартовского решения Еврокомиссии об открытии iOS для сторонних разработчиков, а второе – апелляции на штраф в 500 млн евро, наложенный в апреле 2025 года.
Напомним, в начале июля ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики.
В конце июня Минцифры попросило антимонопольное ведомство проверить деятельность американской корпорации.