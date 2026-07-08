Европейский суд отклонил иск Apple против правил для IT-гигантов

Европейский суд подтвердил статус Apple как цифрового монополиста

Tекст: Мария Иванова

Суд в Люксембурге полностью подтвердил статус Apple как монополиста, контролирующего доступ к цифровым рынкам через App Store и iOS в рамках Закона о цифровых рынках, пишет Politico.

Также были отклонены претензии корпорации по поводу сервиса iMessage. Судьи не приняли аргумент компании о том, что требования закона о совместимости нарушают ее фундаментальные права.

Кроме того, суд отказался рассматривать пять версий App Store для разных устройств как отдельные сервисы. Инстанция постановила, что все они служат одной цели – соединять разработчиков с пользователями независимо от платформы.

«Мы твердо верим, что мандат Закона о цифровых рынках выходит за рамки законного и соразмерного, угрожая разрушить десятилетия защиты конфиденциальности и безопасности, которые мы создали, и оставляя наших пользователей уязвимыми для новых рисков», – заявил представитель Apple. В компании не уточнили, планируют ли подавать апелляцию.

Отношения между Apple и Брюсселем становятся все более напряженными. Месяцем ранее стороны публично столкнулись из-за того, что новые правила помешали запуску обновленного ИИ-помощника Siri в Евросоюзе. При этом 1 июля генеральный директор Тим Кук провел видеозвонок с комиссаром ЕС по технологиям Хенной Вирккунен, который в Еврокомиссии назвали конструктивным.

На рассмотрении остаются еще два дела с участием Apple. Одно касается мартовского решения Еврокомиссии об открытии iOS для сторонних разработчиков, а второе – апелляции на штраф в 500 млн евро, наложенный в апреле 2025 года.

Напомним, в начале июля ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики.

В конце июня Минцифры попросило антимонопольное ведомство проверить деятельность американской корпорации.