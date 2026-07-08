Аксенов предупредил «ждунов» о тюрьме за предательство

Глава Крыма Аксенов предупредил «ждунов» о тюремном сроке за предательство

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с жестким предупреждением в адрес граждан, готовых помогать врагу. Он подчеркнул, что любые попытки работы на противника закончатся плачевно.

«Сотрудничество с врагом всегда заканчивается плохо – в лучшем случае тюрьмой. Это следует помнить и так называемым ждунам, и тем, кто идет на преступление ради денег», – написал политик в своем блоге на платформе Мах.

Аксенов назвал задержанных накануне местных жителей предателями и выразил благодарность силовикам за их работу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух россиян, собиравших данные о системах ПВО.

В начале июля силовики арестовали на полуострове двух украинских агентов с тремя килограммами взрывчатки.

В мае спецслужбы задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины жителей Крыма.