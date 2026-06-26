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    26 июня 2026, 18:55 • Общество

    Разведчик, изменивший Армию России

    Разведчик, изменивший Армию России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На 74-м году жизни скончался бывший министр обороны России Сергей Иванов. Он сделал блестящую карьеру разведчика, а начатые им военные реформы привели к созданию нового облика российской армии. По мнению экспертов, Иванов обладал глубочайшим интеллектом и оставил след как один из самых влиятельных государственных деятелей России начала XXI века и один из ключевых соратников Владимира Путина.

    В пятницу стало известно об уходе из жизни бывшего министра обороны России Сергея Иванова. «Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», – говорится в заявлении пресс-службы Единой лиги ВТБ.

    Иванов страстно любил баскетбол и стоял у истоков создания Единой лиги, являясь ее почетным президентом. Также входил в руководящие структуры баскетбольного и футбольного клубов ЦСКА. Соболезнования родным и близким экс-министра выразил президент России Владимир Путин.

    Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филологического факультета ЛГУ и высшие курсы КГБ СССР в Минске. Владимир Путин и Сергей Иванов познакомились в середине 1970-х годов во время совместной службы в КГБ СССР. После окончания университетов оба молодых специалиста попали по распределению в Первое (разведывательное) отделение Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.

    На старте карьеры Иванов трудился в органах госбезопасности, включая Службу внешней разведки (СВР) и ФСБ. Он прошел путь от оперуполномоченного до первого замначальника европейского управления СВР. Долго работал в зарубежных командировках в Швеции, Финляндии и Кении.

    В конце 1990-х стал заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. С 2001 по 2007 год Иванов руководил Минобороны. Он стал первым главой военного ведомства в новейшей истории России, не являвшимся кадровым армейским военным. На момент назначения имел звание генерал-лейтенанта запаса ФСБ.

    Под его руководством в Минобороны началась постепенная отмена ряда отсрочек от призыва, сокращение срока службы по призыву до одного года и перевод первых частей на контрактную основу. Как напомнил военный обозреватель Илья Крамник, многое из того, что потом будет реализовано в ходе последующих реформ, предлагал при Иванове тогдашний начальник Генштаба Юрий Балуевский. «Но приоритеты государственного строительства в целом в этот период были не про армию», – пишет Крамник в своем Telegram-канале.

    Свободное владение английским языком и понимание западного менталитета позволяли Иванову вести сложные переговоры напрямую, без переводчиков, что ценилось в том числе Вашингтоне. Его общение с тогдашним советником по нацбезопасности США Кондолизой Райс и главой Пентагона Дональдом Рамсфельдом отличалось редким сочетанием жесткого отстаивания интересов России и высокого уровня личного доверия.

    Несмотря на глубокие политические разногласия, набиравшие силу к середине 2000-х годов, американские коллеги уважали Иванова за предсказуемость, профессионализм и умение держать слово. Райс неоднократно отмечала, что с Ивановым было легко вести дела, так как он прекрасно понимал суть американских позиций. В своих мемуарах No Higher Honor она описывала его как человека с аналитическим складом ума, который всегда четко артикулировал интересы России.

    Доверительный уровень общения между Ивановым и Райс в начале 2000-х даже вызывал недовольство в самом Вашингтоне. Согласно рассекреченным архивным запискам Рамсфельда, глава Пентагона официально жаловался Райс на то, что Иванов видит в ней свой «главный контакт в правительстве США», из-за чего военное американское ведомство остается не у дел.

    После ухода из Минобороны Иванов до 2011 года занимал посты первого вице-премьера и зампреда правительства. Наряду с Дмитрием Медведевым, который тоже работал в правительстве на должности первого вице-премьера, он рассматривался некоторыми экспертами как один из двух главных возможных преемников на пост президента страны.

    С 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента России. Вплоть до 2026 года он работал специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этой должности он активно курировал программы по защите дальневосточных леопардов и амурских тигров.

    В феврале этого года Владимир Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам экологии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил этот уход собственным желанием политика. Позже российский лидер исключил бывшего министра обороны из состава Совета безопасности страны.

    Эксперты в первую очередь отмечают глубочайший интеллект Сергея Иванова.

    «Это был аналитик высочайшего класса, человек энциклопедически образованный, с удивительным кругозором. При этом в личном общении он оставался очень интеллигентным и приятным человеком. Он обладал редким талантом выстраивать отношения с людьми абсолютно любого социального статуса и практически моментально завоевывать их доверие. Впрочем, учитывая его бэкграунд профессионального разведчика, это не должно вызывать удивления», – считает политолог Евгений Минченко, президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «И, конечно, очень горько осознавать, что он ушел из жизни в довольно молодом по нынешним политическим меркам возрасте. Я знаю, что последние годы он действительно тяжело болел. Это большая потеря, потому что фигур такого интеллектуального масштаба и внутренней культуры в нашей политике всегда не хватает», – добавил политолог.

    По его словам, на должности министра обороны Иванов проделал огромную работу по оптимизации хозяйственных и управленческих процессов. «Но куда важнее другое: он сумел сдвинуть, изменить внутреннюю культуру этого крайне консервативного механизма. Для военной среды его приход был настоящим культурным шоком, но именно этот импульс позволил начать давно назревшие изменения», – подчеркнул собеседник.

    Эту оценку разделяет и политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований. «До него министерство представляло собой во многом неповоротливую и крайне косную машину, доставшуюся в наследство от советской эпохи. Задачу сделать эту структуру более адаптивной и легкой на подъем в итоге закончили другие министры, но запустить сложнейший процесс, стронуть эту махину с мертвой точки, удалось именно Сергею Иванову», – считает Данилин.

    Работать приходилось в сложнейших условиях – на Иванова оказывалось колоссальное давление и со стороны военной элиты, и со стороны прессы.

    «Поэтому, на мой взгляд, на посту министра обороны он проделал огромную работу, хотя многие могут со мной и не согласиться. Достаточно вспомнить, какой резонанс в СМИ вызвала трагическая история с рядовым Сычевым – тогда на Сергея Иванова вылили немало критики», – напомнил Данилин.

    Чтобы понять масштаб фигуры Иванова, эксперт советует обратиться к тому, что о нем писали западные партнеры. «Там его характеризовали как жесткого и подозрительного политика, который до конца отстаивает интересы своей страны, но остается человеком, с которым всегда можно иметь дело, договариваться и находить общий язык. Он встречался и с Кондолизой Райс, и с президентом США Джорджем Бушем, постоянно находился в диалоге. Повестка, разумеется, была сложнейшей – расширение НАТО, вопросы ПРО. И здесь он, безусловно, привносил на переговоры свой особый взгляд, основанный на колоссальном опыте работы в системе КГБ, СВР, а затем и ФСБ», – подчеркивает Данилин.

    Этот бэкграунд не мог не наложить серьезный отпечаток на его стиль управления и внешнеполитическое мышление в нулевые годы. «Опыт, полученный им сначала на переводческом факультете, а затем в спецслужбах – сначала во внешней разведке, а после в ФСБ, где он был заместителем директора при Владимире Путине – сформировал его управленческий формат и манеру вести дела», – полагает спикер.

    Что касается «президентской гонки», то, по словам Данилина, в середине нулевых Иванов действительно рассматривался как потенциальный преемник. «Однако к 2007 году выбор был сделан в пользу Дмитрия Медведева. Это решение было во многом аппаратно-политическим», – отметил он.

    Минченко, в свою очередь, добавляет: «В период руководства администрацией президента я бы охарактеризовал его положение как «человек номер два в стране». Это была колоссальная концентрация политического влияния, хотя внешне должность и не подразумевает громкой публичности», – пояснил эксперт.

    Что касается перехода к проблемам экологии и транспорта в 2016 году, Минченко не стал бы сводить эту работу к банальной «почетной пенсии». «Да, из активной публичной политики он ушел, но его влияние оставалось достаточно серьезным.

    Более того, функционал «главного по экологии» открывал возможности для того, что оставалось за кадром.

    Я имею в виду ведение негласных внешнеполитических консультаций. Для человека с его опытом и связями эта природоохранная должность была еще и удобным прикрытием для продолжения диалога по вопросам мировой повестки», – отметил Минченко.

    Данилин тоже считает, что после ухода из Минобороны влияние Иванова не ослабло. «В 2011 году Иванов возглавил администрацию президента. Нужно четко понимать: глава администрации – это не канцелярская должность, это пост, за которым стоит огромная ответственность и колоссальное влияние. Достаточно вспомнить, что до Иванова этот кабинет занимал Сергей Нарышкин, ранее – Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. Да, глава администрации по определению всегда менее публичен, чем премьер или президент, но его политический вес несомненен», – пояснил эксперт.

    Наконец, тематика экологии и транспорта была для Иванова глубоко содержательной и личной. «Несмотря на проблемы со здоровьем, которые и заставили его уйти из активной большой политики, он с искренним увлечением занимался тем, что ему дорого: заботой о Дальнем Востоке, сохранением редких и краснокнижных животных, курировал проекты в Ростехе. Он занимался этим не для галочки, а по велению души, понимая важность природоохранной повестки для страны», – добавил Данилин.

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