Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Сергей Иванов заявил о неизбежной победе России в СВО
Сергей Иванов заявил о неизбежной победе России в специальной военной операции
Постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов выразил уверенность в победе России в СВО, подчеркнув важность борьбы традиционных и псевдолиберальных ценностей.
Сергей Иванов, постоянный член Совбеза России и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, заявил о безусловной победе России в специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.
Иванов подчеркнул, что Россия также одержит победу в глобальном противостоянии между светом и тьмой, духовностью и бездушием.
«Идет борьба света и тьмы, духовности и бездушия, традиционных и псевдолиберальных ценностей, а в дальнейшем правды и лжи. И нет никакого сомнения, что, как и 80 лет назад, мы победим», – сказал Иванов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России Сергей Иванов заявил, что поведение Евросоюза в контексте украинского конфликта напоминает антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», и также сообщил, что никаких призывников в зоне спецоперации в настоящее время нет и быть не может.