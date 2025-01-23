Сергей Иванов заявил о неизбежной победе России в специальной военной операции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сергей Иванов, постоянный член Совбеза России и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, заявил о безусловной победе России в специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.

Иванов подчеркнул, что Россия также одержит победу в глобальном противостоянии между светом и тьмой, духовностью и бездушием.

«Идет борьба света и тьмы, духовности и бездушия, традиционных и псевдолиберальных ценностей, а в дальнейшем правды и лжи. И нет никакого сомнения, что, как и 80 лет назад, мы победим», – сказал Иванов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России Сергей Иванов заявил, что поведение Евросоюза в контексте украинского конфликта напоминает антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», и также сообщил, что никаких призывников в зоне спецоперации в настоящее время нет и быть не может.