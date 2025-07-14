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Полиция Ленобласти объявила розыск похитителей мужчины в Мурино
В Мурино двое неизвестных, представившись сотрудниками правоохранительных органов, силой увезли мужчину на автомобиле Mercedes, их объявили в розыск, сообщили в региональном ГУ МВД.
Вечером в полицию Всеволожского района обратился заявитель, сообщивший о похищении приятеля от дома на улице Шекспира, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По предварительным данным, около 21.30 мск двое неизвестных подъехали к Hyundai Solaris, вытащили 38-летнего мужчину, ударили его предметом, похожим на нож, и увезли на Mercedes-GL500.
Установлено, что к происшествию причастны двое неработающих жителей Петербурга, на которых составлены ориентировки. Информация направлена всем наружным нарядам полиции для поиска подозреваемых.
Материалы работы полиции переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Поиски похищенного и подозреваемых продолжаются.
В мае группа мужчин с оружием насильно увезла 28-летнего жителя Ингушетии, открыто уголовное дело.