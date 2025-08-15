Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске

Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться

Tекст: Евгения Караваева

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер оскорбительно прокомментировал требование супруги нынешнего президента Америки Дональда Трампа Мелании извиниться за слова о ней, сообщает РИА «Новости».

Поводом стала реплика Хантера о том, что Меланию и Трампа познакомил финансист Джеффри Эпштейн. Мелания Трамп потребовала извинений и пригрозила судебным иском с требованием одного миллиарда долларов компенсации.

В интервью YouТube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan Хантер Байден заявил: «Пошло оно к черту, этого не будет». Байден подчеркнул, что опирался на сообщения СМИ и слова писателя Майкла Вулфа, якобы бравшего интервью у Эпштейна. Дональд Трамп ранее обвинял Вулфа в выдумывании историй ради продаж своих книг.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Судебное разбирательство не состоялось, так как Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, а официальной версией смерти стало самоубийство. В СМИ продолжают обсуждать конспирологические теории вокруг обстоятельств его смерти.

В июле Дональд Трамп просил генпрокурора Пэм Бонди обнародовать стенограммы по делу Эпштейна, но суд во Флориде отказал в публикации документов. Интерес к делу Эпштейна вырос после того, как администрация США не смогла предоставить новые материалы, несмотря на обещания Трампа рассекретить файлы. ФБР и Минюст заявили, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц, а список клиентов отсутствует.