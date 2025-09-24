Найден подлинный эскиз уничтоженной картины Климта «Подруги»

Yle: В Финляндии нашли подлинный набросок картины Климта «Подруги»

Tекст: Мария Иванова

Оригинальный рисунок австрийского художника Густава Климта был найден в Финляндии, передает Yle. По информации телерадиовещателя, речь идет о карандашном эскизе картины «Подруги», которая считалась утраченной, возможно, уничтоженной нацистами.

Рисунок обнаружили в фондах Национальной библиотеки Финляндии во время подготовки к выставке в столичном музее «Атенеум». В сообщении отмечается, что портфолио с наброском находилось в хранилище более 80 лет.

Как сообщает Yle, финский книготорговец Виктор Ховинг передал эскиз библиотеке в 1943 году. Это первая и единственная подлинная работа Климта, оказавшаяся в Финляндии, ранее в финских музейных коллекциях произведений художника не было.

Напомним, прошедшим летом антиквар в Кембридже приобрел редкую иллюстрацию Сальвадора Дали 1966 года на гаражной распродаже за 150 фунтов.

В 2023 году на аукционе в Лондоне картина Густава Климта побила европейский ценовой рекорд.