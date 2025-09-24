Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Найден подлинный эскиз уничтоженной картины Климта «Подруги»
Yle: В Финляндии нашли подлинный набросок картины Климта «Подруги»
В хранилище Национальной библиотеки Финляндии обнаружен оригинальный карандашный набросок картины Климта, пролежавший там более 80 лет.
Оригинальный рисунок австрийского художника Густава Климта был найден в Финляндии, передает Yle. По информации телерадиовещателя, речь идет о карандашном эскизе картины «Подруги», которая считалась утраченной, возможно, уничтоженной нацистами.
Рисунок обнаружили в фондах Национальной библиотеки Финляндии во время подготовки к выставке в столичном музее «Атенеум». В сообщении отмечается, что портфолио с наброском находилось в хранилище более 80 лет.
Как сообщает Yle, финский книготорговец Виктор Ховинг передал эскиз библиотеке в 1943 году. Это первая и единственная подлинная работа Климта, оказавшаяся в Финляндии, ранее в финских музейных коллекциях произведений художника не было.
