В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Норвегия захотела купить Patriot для Киева
Bloomberg: Норвегия купит у Испании и Греции Patriot для Киева
Осло планирует приобрести системы противовоздушной обороны у Мадрида и Афин с целью их дальнейшей передачи украинским вооруженным силам, пишет Bloomberg.
Норвегия рассматривает возможность закупки перехватчиков Patriot у Испании и Греции для последующей отправки Киеву, передает РИА «Новости». НАТО и Евросоюз активно призывают Мадрид и Афины обеспечить украинскую сторону этими средствами противовоздушной обороны.
«Запросы были сделаны в течение лета и включают возможность приобретения ракет Норвегией перед тем, как передать их Украине», – уточняется в публикации агентства Bloomberg.
Ожидается, что поставки систем ПВО на Украину начнутся в ближайшие месяцы. Финансирование закупок американской военной техники для Киева осуществляется союзниками через программу PURL. Обсуждение этого вопроса запланировано на встречах европейских чиновников в Ирландии, которые пройдут во вторник и среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские представители ведут переговоры о поставках зенитных комплексов с Испанией и Грецией.
Североатлантический альянс потребовал от Афин передать Киеву часть имеющихся систем Patriot.
При этом Норвегия выразила готовность оплатить ракеты ПВО для украинской армии.