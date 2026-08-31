Норвегия захотела купить Patriot для Киева

Bloomberg: Норвегия купит у Испании и Греции Patriot для Киева

Tекст: Ольга Иванова

Норвегия рассматривает возможность закупки перехватчиков Patriot у Испании и Греции для последующей отправки Киеву, передает РИА «Новости». НАТО и Евросоюз активно призывают Мадрид и Афины обеспечить украинскую сторону этими средствами противовоздушной обороны.

«Запросы были сделаны в течение лета и включают возможность приобретения ракет Норвегией перед тем, как передать их Украине», – уточняется в публикации агентства Bloomberg.

Ожидается, что поставки систем ПВО на Украину начнутся в ближайшие месяцы. Финансирование закупок американской военной техники для Киева осуществляется союзниками через программу PURL. Обсуждение этого вопроса запланировано на встречах европейских чиновников в Ирландии, которые пройдут во вторник и среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские представители ведут переговоры о поставках зенитных комплексов с Испанией и Грецией.

Североатлантический альянс потребовал от Афин передать Киеву часть имеющихся систем Patriot.

При этом Норвегия выразила готовность оплатить ракеты ПВО для украинской армии.