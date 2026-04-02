Космонавт Шкаплеров рассказал о будущем вахтовой работы на Луне
В будущем люди будут регулярно отправляться на Луну для обслуживания роботизированных систем по добыче полезных ископаемых, что потребует создания специальных баз, сообщил журналистам космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.
«Думаю, что в будущем Луна нам нужна будет как источник полезных ископаемых. Привозить на Землю руду, безусловно, невыгодно. Поэтому добыча и переработка руды в полезные ископаемые будут производиться на Луне», – заявил он информационному порталу РИАМО.
Шкаплеров добавил, что большую часть работ будут выполнять роботы, поскольку лунная среда слишком агрессивна для человека. Однако при поломках механизмы придется ремонтировать людям, которые смогут находиться на Луне вахтовым методом – по три месяца, полгода, а возможно и год.
Ранее Шкаплеров заявил о возможной первой высадке человека на Марс в конце 2030-х годов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, В РАН отметили, что длительный перелет к Марсу может быть опасен для здоровья космонавтов из-за воздействия тяжелых заряженных частиц в открытом космосе.