«Геоскан» анонсировал начало разработки сверхлегкой ракеты в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Семенов заявил, что компания «Геоскан» в 2026 году начнет проектирование космического ракетного комплекса с сверхлегкой ракетой-носителем, передает РИА «Новости». Он заявил: «Геоскан запускает проект по созданию космического ракетного комплекса с сверхлегкой ракетой-носителем. Это позволит компании обеспечить доставку на орбиту собственных спутниковых группировок. Проектирование комплекса компания начнет в 2026 году».

В настоящее время предприятие формирует собственную инженерную команду, чтобы разрабатывать ракетный комплекс самостоятельно. В задачи команды войдет создание ключевых систем, организация производства, сборки и испытаний.

Семенов отметил, что решение о запуске проекта принято после оценки масштабов будущих запусков. Ракета будет использоваться для вывода спутниковых группировок «Геоскана». По его словам, вывести такое количество спутников попутной нагрузкой невозможно, а использование ракет «Роскосмоса» увеличит стоимость запусков. Собственная ракета соответствует стратегии компании, ориентированной на собственные наукоемкие технологии.

Стартовая масса новой ракеты с кислородно-керосиновыми двигателями составит 55 тонн, расчетная масса полезной нагрузки – 900 килограммов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту девять экспериментальных спутников компании «Геоскан».

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал полностью коммерческий запуск аппаратов частных предприятий осенью 2026 года.

Объединенная двигателестроительная корпорация занялась созданием силовой установки для перспективной сверхлегкой ракеты «Воронеж».