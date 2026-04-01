На Сахалине у школы обрушилась стена
В селе Кировском на Сахалине часть стены школы-детсада рухнула, занятия для детей заранее организовали дистанционно и на базе другого учреждения, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
Причины случившегося выясняют специалисты строительной лаборатории, сообщил Лимаренко, передает ТАСС.
Лимаренко напомнил, что здание школы нуждается в капитальном ремонте, там ранее выявили существенные дефекты. Администрация района совместно со специалистами министерства строительства проводит проверку.
Губернатор уточнил, что детям ничего не угрожает: школьников заранее перевели на дистанционное обучение, а дошкольников распределили в другой детский сад.
Глава области потребовал установить виновных и пообещал наказать их по всей строгости закона, отметив, что следственным органам окажут необходимое содействие. Он подчеркнул, что держит развитие ситуации на личном контроле.
Село Кировское расположено на берегу реки Тымь в 16 км от районного центра.
В сентябре в городе Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания средней школы, никто не пострадал и не погиб.