На Сахалине у школы обрушилась стена

Tекст: Алексей Дегтярёв

Причины случившегося выясняют специалисты строительной лаборатории, сообщил Лимаренко, передает ТАСС.

Лимаренко напомнил, что здание школы нуждается в капитальном ремонте, там ранее выявили существенные дефекты. Администрация района совместно со специалистами министерства строительства проводит проверку.

Губернатор уточнил, что детям ничего не угрожает: школьников заранее перевели на дистанционное обучение, а дошкольников распределили в другой детский сад.

Глава области потребовал установить виновных и пообещал наказать их по всей строгости закона, отметив, что следственным органам окажут необходимое содействие. Он подчеркнул, что держит развитие ситуации на личном контроле.

Село Кировское расположено на берегу реки Тымь в 16 км от районного центра.

В сентябре в городе Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания средней школы, никто не пострадал и не погиб.