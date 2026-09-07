Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»

Tекст: Катерина Туманова

«Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.