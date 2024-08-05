Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Протестующие в Британии пытались поджечь второй отель с мигрантами
Протестующие в Великобритании попытались поджечь второй отель, где временно содержатся нелегальные иммигранты в городе Тамуэрт в графстве Стаффордшир, сообщил телеканал Sky News.
По его информации, протестанты кидали в здание петарды и различные предметы, а часть гостиницы загорелась. Полиция Тамуэрта задействовала подразделения по противодействию массовым беспорядкам, передает ТАСС.
Ранее в Ротереме в Британии крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express, в которой временно содержатся нелегальные иммигранты.
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Протесты с беспорядками в Британии начались после того, как подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В результате столкновения с полицией в английском Сандерленде произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих.