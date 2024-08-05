Протестующие в Британии пытались поджечь второй отель с мигрантами

Tекст: Вера Басилая

По его информации, протестанты кидали в здание петарды и различные предметы, а часть гостиницы загорелась. Полиция Тамуэрта задействовала подразделения по противодействию массовым беспорядкам, передает ТАСС.

Ранее в Ротереме в Британии крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express, в которой временно содержатся нелегальные иммигранты.

Правительство Великобритании выделило дополнительную защиту для мечетей на фоне проходящих в стране антииммигрантских беспорядков

Протесты с беспорядками в Британии начались после того, как подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В результате столкновения с полицией в английском Сандерленде произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих.