В Британии выделили дополнительную защиту для мечетей

Tекст: Ольга Иванова

В заявлении правительства говорится, что после угроз и нападений, с которыми столкнулись мечети, на дополнительную защиту будут задействованы средства защиты и безопасности мечетей. В текущем году на ее реализацию уже выделено 29,4 млн фунтов стерлингов (38 млн долларов), передает ТАСС.

Ранее в городе Ротерем в Британии крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express, в которой временно содержатся нелегальные иммигранты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих.

Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде, в результате произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.