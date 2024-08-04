Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Вызванные убийством детей в Саутпорте беспорядки продолжились в Англии
Беспорядки произошли в английском городе Халл на фоне протестов после убийства детей руандийцем в Саутпорте
В английском городе Халл (Кингстон-апон-Халл) в ходе беспорядков задержаны протестующие; предположительно, есть пострадавшие среди полицейских. Беспорядки в Англии вызваны трагедией в Саутпорте, где убили троих детей.
Полиция сообщила, что задержаны четыре человека. Как сказано в сообщении, «предполагается, что трое офицеров полиции получили ранения». В правоохранителей бросали яйца и бутылки, передает РИА «Новости».
Напомним, в Саутпорте подросток с ножом напал на танцевальную студию и убил троих детей. Сообщается, что убийство совершил этнический руандиец, семья которого сбежала в Великобританию от геноцида на родине. Сначала в самом Саутпорте, а затем в Сандерленде произошли столкновения ультраправых, которые вышли на акции протеста, с полицией.