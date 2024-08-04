Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами
В городе Ротерем в Британии крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express, в которой временно содержатся нелегальные иммигранты, сообщил телеканал Sky News.
Как сообщает телеканал, протестующие разбили окна отеля и забросали сотрудников полиции, которые оцепили здание, бутылками, камнями и креслами, передает ТАСС.
Отмечается, что некоторым полицейским потребовалась первая помощь.
В Британии усиливаются протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте, произошедшей 29 июля, когда молодой человек напал с ножом на участников занятия для детей. В результате трагедии три ребенка погибли, несколько других детей и как минимум двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.