  • Новость часаРоссия призвала Британию воздержаться от насилия по отношению к протестующим
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    36 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    4 августа 2024, 19:13 • Новости дня

    Россия призвала Британию воздержаться от насилия по отношению к протестующим

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем заявлении Захарова обратила внимание на то, что несмотря на приверженность британских властей «демократическим принципам» на словах, министр внутренних дел Британии Иветт Купер разрешила полиции применение максимально жестких мер в отношении протестующих граждан, говорится в Telegram-канале МИД России.

    Она отметила, что Россия призывает Британию воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний.

    В Британии усиливаются протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте, произошедшей 29 июля, когда молодой человек напал с ножом на участников занятия для детей. В результате трагедии три ребенка погибли, несколько других детей и как минимум двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.

    3 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

    Экс-советник Кучмы Соскин: Гражданская война на Украине начнется с прорывом ВС России

    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    @ 1st Sgt. Michel Sauret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине ближе к октябрю может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских войск на передовой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин предположил, что надо готовиться к пролому фронта к октябрю месяцу, тогда же начнется открытая горячая гражданская война. По его словам, на Украине приближается крах режима Владимира Зеленского, который ведет себя «как человек, вокруг которого все горит», поскольку дефолт страны уже нельзя утаить, передает РИА «Новости».

    Ранее Соскин заявлял, что феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

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    3 августа 2024, 20:31 • Новости дня
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки

    Меркурис: После освобождения русскими Часова Яра и Константиновки начнется быстрое продвижения ВС России

    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После падения Покровска (украинское название Красноармейска) Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, будет крупное сражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Меркурис уверен, что вскоре на Украине «грядет крупное сражение» в случае падения Покровска, Часова Яра российские войска займут город Константиновка с населением 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, темп ускорится, Россия быстро займет все больше территорий, и украинцы не смогут остановить продвижение российских войск, весь характер военных действий изменится.

    Напомним, российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска.

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    3 августа 2024, 20:04 • Новости дня
    Эксперт по физиогномии оценил реакцию сенатора Савельева на арест
    Эксперт по физиогномии оценил реакцию сенатора Савельева на арест
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в организации убийства сенатор Дмитрий Савельев во время оглашения решения суда об аресте пытался выглядеть невозмутимым, но его действия и мимика выдавали стресс и напряжение, рассказала психолог, эксперт по физиогномии Наталья Ковалева.

    Ковалева обратила внимание на то, что тело Савельева было натянуто как струна, и он слегка покачивалсся, на лице читались стресс и волнение. При этом поджатые губы сенатора свидетельствуют о том, что ему не нравится информация, которую он слышит, указала психолог, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, Савельев часто моргает, правый глаз дергается, что означает пик напряжения, мозг пытается быстро обработать полученную информацию, но при этом на его лице нет раскаяния или сожаления.

    Эксперт сделала вывод, что Савельев не испытывает облегчения от решения суда, потому что он морально настроен на продолжение судебных разбирательств.

    В свою очередьр уководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что госнаграды Савельева не будут учтены судом в качестве смягчающих обстоятельств, если будет доказано, что он совершил особо тяжкое преступление.

    Дмитрий Савельев награжден орденами Александра Невского, Почета, двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР».

    Напомним, Савельев подозревается в том, что «заказал убийство своего бывшего партнера» – предпринимателя Сергея Ионова, который в 2022 году был осужден за растрату 1,6 млн рублей в одной из фирм. Узнав о подготовке преступления, правоохранители инсценировали убийство для изобличения его заказчика и организаторов.

    Суд арестовал Савельева до 2 октября. Сообщалось, что согласно документам, основные активы сенатора находятся в долевой собственности его детей и «в пользовании» Савельева и его супруги.

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    4 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма после удара ВКС России

    Военкор: Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма после удара ВКС России

    Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма после удара ВКС России
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети появилось видео мощного взрыва над поселком Нью-Йорк в Донбассе, который стал результатом удара российской авиации по позициям ВСУ. Взрыв сопровождался образованием крупного грибообразного облака, что вызвало ассоциации с ядерным взрывом.

    Автор видео, военный блогер Семен Пегов в своем Telegram-канале утверждает, что взрыв является результатом успешного удара российской авиации по украинским позициям.

    Особенностью данного взрыва стало образование крупного грибообразного облака, которое визуально напоминает последствия ядерного взрыва. Однако поясняется, что столь масштабное облако образовалось из-за удачного попадания российской авиабомбы по скоплению военной техники или боеприпасов противника, передает «Российская газета».

    По данным СМИ, ВКС России ведут интенсивные боевые действия в пригородах Торецка, где украинская система противовоздушной обороны подавлена. Российские самолеты и вертолеты наносят удары по позициям ВСУ, используя как управляемые, так и неуправляемые ракеты. Целью этих действий является дезорганизация украинской обороны и создание условий для успешного наступления наземных войск.

    В частности, поселок Нью-Йорк, расположенный на южных окраинах Торецка, имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск. Контроль над этим населенным пунктом позволит существенно облегчить штурм Торецка, который, в свою очередь, является ключевым узлом обороны украинских войск в Донбассе.

    «Бойцы 9-й бригады 1-го АК продолжают шаг за шагом продвигаться по населенному пункту, уничтожая живую силу и технику противника», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны России распространило видео удара ВКС России по позициям радиотехнической роты ВСУ с применением ракеты X-35.

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    4 августа 2024, 12:37 • Новости дня
    Рябков: Россия и США ушли от витка эскалации из-за сигнала Пентагону
    Рябков: Россия и США ушли от витка эскалации из-за сигнала Пентагону
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Часы Судного дня», символизирующие степень напряженности в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», но это не значит, что процесс эскалации необратим, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Как заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1», сейчас эти часы показывают «без двух минут», но это не значит, что их ход необратим и начнется бой «Часов Судного дня», передает ТАСС. По его словам, необходимо со всей ответственностью подходить к происходящему.

    Он также рассказал, что после недавнего разговора главы Минобороны Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином Вашингтон и Москва избежали нового витка эскалации. «Сигнал, который был направлен с российской стороны, до Вашингтона дошел», – пояснил он.

    Ранее Рябков рассказал, что Белоусов направил очень серьезное предостережение Остину. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия и США возвращаются к джентльменским соглашениям.


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    4 августа 2024, 04:58 • Новости дня
    Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»

    После обмена заключенными между Россией и Западом Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя обмен заключенными между Россией и Западом, поздравил президента России Владимира Путина с «великолепной сделкой».

    В ходе выступления в Атланте (штат Джорджия) Трамп заявил, что хотел бы поздравить Путина, который «заключил еще одну великолепную сделку». Трамп признал, что американская сторона также «вернула своих людей», но выразил мнение, что США «заключают ужасные, ужасные сделки», передает ТАСС.

    В четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Все, кто вернулся в Россию, будут представлены к государственным наградам.


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    3 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Британский эксперт: ВС России прорвали крупные укрепленные линии ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России прорвали укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали укрепления, возведенные украинскими военными в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, российские войска продолжают наступать, а украинцам не хватает людей и техники, чтобы сдержать продвижение ВС России, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что после падения Красноармейска, Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта.

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    4 августа 2024, 10:44 • Новости дня
    Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за организацию убийства

    Сенатор Савельев заплатил за «убийство» Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев заплатил в 10 раз больше суммы растраты, чтобы устранить своего бывшего партнера Сергея Ионова, отбывавшего наказание в колонии, сообщили в правоохранительных органах.

    Как указал источник, Савельев, несмотря на то, что Сергей Ионов признал свою вину в растрате 1,6 млн рублей и частично возместил ущерб, решил устранить бывшего компаньона. По данным следствия, летом 2023 года Савельев организовал убийство Ионова, находящегося в колонии, заплатив за это около 10 млн рублей, передает ТАСС.

    Ионов, соучредитель компании «Оптомониторинг» вместе с Савельевым и его сыновьями, был осужден в 2022 году на два года и шесть месяцев колонии за растрату средств компании. Сенатор выступил на процессе в качестве свидетеля обвинения.

    Следствие установило, что Ионов действительно потратил полученные 1,6 млн рублей на личные нужды, не связанные с командировками. Пресненский суд Москвы в 2022 году приговорил Ионова к трем годам лишения свободы, но позже Мосгорсуд снизил это наказание на полгода.

    Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела против сенатора Дмитрия Савельева Юрий Нефедов, арестованный в марте Замоскворецким судом Москвы, оказался ветераном боевых действий в Афганистане.

    Напомним, Савельев подозревается в том, что заказал убийство  Ионова. Узнав о подготовке преступления, правоохранители инсценировали убийство для изобличения его заказчика и организаторов. Суд арестовал Савельева до 2 октября.

    Коментарии (16)
    4 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Военкор Поддубный: Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Как рассказал Поддубный в своем Telegram-канале, бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших из Крыма. Боевики терроризировали Донбасс, а в 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками «Азова». Поддубный добавил, что бежавшие из Мариуполя, осели в Николаеве и на Херсонщине, откуда в мае 2024 года командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП под Харьков.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

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    4 августа 2024, 06:28 • Новости дня
    Польского генерала уволят НАТО из-за гомофобии и расизма

    СМИ: Польского генерала уволят из штаб-квартиры НАТО из-за гомофобии и расизма

    Польского генерала уволят НАТО из-за гомофобии и расизма
    @ BARTLOMIEJ WOJTOWICZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Союзники по НАТО попросили Польшу отозвать из штаб-квартиры альянса генерала Артура Якубчика, обвиненного в гомофобии и расизме. Варшава согласилась и не стала защищать генерала, пишет Rzeczpospolita.

    Проводится процедура отзыва генерала из международного военного штаба в штаб-квартире НАТО, передает РИА «Новости».

    Якубчика обвинили в «нарушениях» при работе в составе конкурсной комиссии при выборе начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. Поясняется, что Якубчик «хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши».

    Как уточняет Rzeczpospolita, дополнительное обвинение заключается в том, что его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское.

    Пресс-секретарь польского минобороны Януш Сеймей назвал назначение Якубчика «еще одним фатальным кадровым решением» прежних властей Польши.


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    4 августа 2024, 11:27 • Новости дня
    Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь» по переговорам в Газе

    Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать его по переговорам в Газе

    Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь» по переговорам в Газе
    @ Amos Ben Gershom/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не нужно дезинформировать его о положении дел с переговорами по перемирию и освобождению заложников в секторе Газа.

    Как пишет The Times of Israel, Байден в четверг попросил по телефону Нетаньяху «перестать вешать ему лапшу на уши».

    Издание, ссылаясь на телеканал 12 News, отметило, что «вспышка гнева произошла после того, как Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль продвигается вперед в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках в обмен на прекращение огня и вскоре направит делегацию для возобновления переговоров».

    В конце разговора Байден, как сообщается, также сказал: «Не принимайте президента как должное».

    Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой возможность возобновить войну в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, премьер-министр Израиля сообщил о готовности страны продолжать военные действия в одиночку, даже если США прекратят оказывать военную помощь.

    Коментарии (3)
    3 августа 2024, 23:43 • Новости дня
    Подростки вырвали кресты из могил на кладбище в Великом Новгороде

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительной информации, в Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил на кладбище, сообщили прокуратура Новгородской области и полиция города. Фотографии с крестами подростки опубликовали в соцсетях.

    Сообщается, что накануне совершеннолетние подростки «вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними» по Западному кладбищу, передает РИА «Новости».

    Прокуратура собирается проверить условия их жизни и воспитания, а также рассмотрит вопрос о наличии состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения. Полиция проверяет, были ли кресты, с которыми фотографировались подростки, взяты с могил или из мусорных контейнеров на кладбище. Участники инцидента доставлены в полицию.

    В соцсетях опубликована видеозапись, на которой четверо молодых людей принесли жителям города извинения за свой «богохульный поступок».

    Коментарии (17)
    4 августа 2024, 07:41 • Новости дня
    В крупнейшей партии Мьянмы призвали Россию помочь в борьбе с боевиками

    Председатель партии USDP Кхин Йи призвал Россию признать антиправительственные группировки в Мьянме террористами

    В крупнейшей партии Мьянмы призвали Россию помочь в борьбе с боевиками
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи призвал Россию признать антиправительственные группировки в Мьянме террористами и присоединиться к борьбе с ними.

    Как заявил Кхин Йи, «главная поддержка», которую хотят увидеть со стороны Москвы, заключается в том, чтобы Россия совместно с властями Мьянмы «занималась борьбой с терроризмом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно понять, что в Мьянме происходят не «внутренние политические разборки», а ведется борьба с терроризмом. «Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей», – сказал Кхин Йи.

    Он отметил, что в последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные». В связи с этим он призвал российскую сторону «изучить истину, правду о том, что происходит» в Мьянме, «понять ситуацию и поддержать» руководство страны.

    «Наша партия занимается только политическими вопросами для обеспечения безопасности, поэтому мы будем стремиться более тесно сотрудничать в сфере антитеррористических мер с нашим партнером, партией «Единая Россия», – сообщил он.

    Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом, передает ТАСС.

    Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи были задержаны военными. Военные обвинили представителей правительства в подтасовке выборов. После этого возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств .

    Коментарии (8)
    4 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Маск предрек Британии гражданскую войну

    Маск в связи с беспорядками в Британии счел гражданскую войну неизбежной

    Маск предрек Британии гражданскую войну
    @ Sky News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя беспорядки в Великобритании. вспыхнувшие после убийства трех детей в Саутпорте, американский предприниматель Илон Маск заявил о неизбежности гражданской войны.

    «Гражданская война неизбежна», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя видеозаписи беспорядков в Великобритании.

    Как пишет «Российская газета», в Великобритании протестующие крайне правых взглядов вступили в столкновения с британской полицией и представителями движения «Антифа» по всей стране.

    По данным Agence France-Presse, демонстранты бросали стулья, файеры и кирпичи в сотрудников полиции в Ливерпуле. Серьезное насилие разгорелось в Манчестере, но массовая драка была быстро пресечена офицерами с дубинками. На опубликованных в Сети видеозаписях правые радикалы вступают в драки с противниками из «Антифа».

    Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде, в результате произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.

    Коментарии (9)
    4 августа 2024, 12:21 • Новости дня
    Вернувшийся в Россию Селезнев рассказал о травле таблетками в американской тюрьме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянин Роман Селезнев, отбывавший заключение в городе Батнер (штат Северная Каролина) и вернувшийся на родину в результате обмена, рассказал, что в американской тюрьме его пытались травить медикаментами.

    Как сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», что его то таблетками пытались травить там , то постоянно еду урезали, передает ТАСС.

    Селезнев отметил, что во время нахождения в тюрьме он подвергался психологическому давлению, а американцы пытались заставить опорочить Россию.

    Он добавил, что на него все время давили, подсылали людей, чтобы разговорить и заставить признаться в чем-то или о родине своей что-то плохое сказать.

    Ранее адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева.

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    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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