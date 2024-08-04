Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Россия призвала Британию воздержаться от насилия по отношению к протестующим
Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем заявлении Захарова обратила внимание на то, что несмотря на приверженность британских властей «демократическим принципам» на словах, министр внутренних дел Британии Иветт Купер разрешила полиции применение максимально жестких мер в отношении протестующих граждан, говорится в Telegram-канале МИД России.
Она отметила, что Россия призывает Британию воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний.
В Британии усиливаются протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте, произошедшей 29 июля, когда молодой человек напал с ножом на участников занятия для детей. В результате трагедии три ребенка погибли, несколько других детей и как минимум двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.