Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 км от Петропавловска-Камчатского

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки. Очаг сейсмического события залегал на глубине 48 километров.

Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение произошло в 17:13 по местному времени. «Землетрясение произошло на глубине 48 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского», – говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, 27 октября 2024 года землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в 164 км от села Мильково на Камчатке, эпицентр находился на глубине 60 километров, сообщало региональное управление МЧС.