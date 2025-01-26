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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 км от Петропавловска-Камчатского
На расстоянии 107 километров от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, очаг залегал на глубине 48 километров.
Как передает РИА «Новости», землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки. Очаг сейсмического события залегал на глубине 48 километров.
Специалисты Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение произошло в 17:13 по местному времени. «Землетрясение произошло на глубине 48 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского», – говорится в сообщении.
На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, 27 октября 2024 года землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в 164 км от села Мильково на Камчатке, эпицентр находился на глубине 60 километров, сообщало региональное управление МЧС.