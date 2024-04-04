Финляндия продлила закрытие границы с Россией «до дальнейшего уведомления»

Мишустин назвал среднюю зарплату в России

Мишустин: Средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Мишустин, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о невозможности прожить на заработную плату в 20 тыс. рублей в месяц, отметил, что «20 тыс. рублей в среднем – это не так». По его словам, средняя зарплата в стране 73 тыс. рублей, передает ТАСС.

Он добавил, что может предоставить все расчеты, и отметил, что данная информация получена от работодателей. Мишустин уточнил, что учтены все выплаты, которые «работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам СВО».



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