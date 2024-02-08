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    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа
    ФИФА призвали отстранить сборную Израиля от международных матчей
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    29 комментариев
    8 февраля 2024, 17:07 • Новости дня

    Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией

    Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 апреля, сообщили в МВД страны.

    В сообщении говорится, что ни в каких пунктах пропуска на границе с Россией нельзя будет подать заявление о предоставлении международной защиты, передает ТАСС.

    Ранее руководитель пресс-службы Пограничной службы Финляндии Киммо Ахвонен заявлял, что сотни, а возможно, и тысячи граждан третьих стран якобы пытаются попасть из России в Финляндию.

    7 февраля 2024, 20:37 • Новости дня
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона из-за интервью с Путиным

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Маск охарактеризовал Карлсона как большого американского журналиста и заявил, что санкции ЕС против него «сильно обидят американскую общественность», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не исключили, что в отношении американского журналиста Такера Карлсона могут быть введены санкции после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (29)
    7 февраля 2024, 19:32 • Новости дня
    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен

    ТАСС: Визит Путина в Турцию отложен

    СМИ: Визит Путина в Турцию отложен
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, отложен, об этом сообщила журналист газеты Hurriyet и обозреватель телеканала CNN-Turk Ханде Фырат, а также источник российских СМИ.

    Как сообщил дипломатический источник ТАСС, визит отложен. Подробности пока неизвестны.

    Ранее помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки.

    Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что визит Путина в Турцию ожидают 12 февраля.

    Коментарии (48)
    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
    @ Zuma/ТАСC

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени Восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

    Коментарии (42)
    8 февраля 2024, 08:59 • Новости дня
    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте при ударе по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, следует из видео, опубликованного Минобороны.

    В ролике демонстрируется, как штурмовик с пологого кабрирования дает залп неуправляемых ракет С-8 по ВСУ, после чего уходит с помощью переворота, передает РИА «Новости». При таком маневре самолет переворачивается кверху «брюхом» и совершает разворот на 180 градусов со снижением.

    На предельно малой высоте подобное маневрирование представляет особую сложность, но позволяет быстро уйти от ПВО противника.

    Как уточнили в Минобороны, все указанные цели были успешно поражены.

    Как рассказал летчик Су-25, «при подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника».

    Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.

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    7 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве заявили, что хотят вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Фонд госимущества Украины (ФГИУ) создает рабочую группу по «возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия».

    ФГИУ и МИД Украины будут совместно работать над возвратом имущества, которое, по мнению Киева, «после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией», передает ТАСС.

    В фонде не уточняется, о каких именно объектах Украины идет речь, а также об их количестве и местонахождении.

    Ранее болгарская прокуратура сообщила о планах «вернуть в собственность государства» российский храм в Софии.

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    7 февраля 2024, 18:12 • Новости дня
    В Калининграде ответили собравшемуся захватить область польскому генералу

    В Калининграде заявили о надежной защите региона от польского вторжения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Калининград и область защищены Балтийским флотом, жителям не следует ничего бояться, заявил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, комментируя слова польского экс-замминистра обороны Вальдемара Скшипчака о необходимости захватить область.

    Польскому военному следует открыть учебник истории и почитать, оттуда он сможет понять, что Калининградская область – не «оккупированная территория», а территория, которая досталась СССР и России в результате мирного договора, сказал Лысков РИА «Новости».

    Регион очень надежно защищен силами Балтийского флота, поэтому его жителям нечего бояться, подчеркнул пресс-секретарь главы Калининградской области.

    Ранее Скшипчак в интервью Rzeczpospolita заявил, что Калининград – «оккупированная территория», и Польше нужно его захватить.

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    8 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Newsweek: Российский боец пощадил на поле боя вступившего в ряды ВСУ сына

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военный на поле боя столкнулся с собственным сыном, который перешел на сторону Украины, и пощадил его, сообщило издание Newsweek.

    По данным СМИ, 19-летний молодой человек жил на Украине, после начала контрнаступления ВСУ в прошлом году с ним связался отец и предложил вступить в ВС России. Парень с детства не видел отца и отказался от предложения, вступив вместо этого в ряды ВСУ, передает канал «360».

    Молодой человек управлял американской машиной Bradley. На поле боя российские войска начали выпускать снаряды по машине. Оказалось, что в этот момент на линии боевого соприкосновения танком управлял отец парня. После боя мужчина позвонил сыну и сообщил, что перестал стрелять, как только узнал, что в Bradley находится он.

    Через некоторое время отец погиб на фронте. Предположительно, он сгорел в танке при атаке БПЛА.

    «Ну, такова судьба», – отреагировал на гибель бойца его сын. Молодой человек продолжает управлять американским Bradley.

    Ранее стала известна история отца российского военнослужащего, который отправился на фронт, узнав он ранении сына.

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    7 февраля 2024, 20:55 • Новости дня
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    Журналиста Карлсона заметили в «Ашане» и во «Вкусно и точка»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

    Фотографии с Карлсоном в «Ашане» стали распространять пользователи Сети. Очевидцы рассказали, что журналист осмотрел продуктовые полки и затем сфотографировал их. Как сообщают «Известия», предполагается, что он таким образом продемонстрирует западной аудитории уровень жизни в России на фоне санкций.

    Также жители Москвы в соцсетях сообщили, что Карлсон самостоятельно сделал заказ в заведении сети «Вкусно и точка» на Киевской.

    Ранее сообщалось, что западные журналисты уже позавидовали взявшему интервью у Путина Карлсону. Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Коментарии (49)
    7 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Названа причина мощного взрыва под Ижевском

    ЕДДС: Взрыв под Ижевском произошел при плановых испытаниях ракетных двигателей

    Названа причина мощного взрыва под Ижевском
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной взрыва под Ижевском стали плановые испытания на Воткинском заводе, который производит технику военного и гражданского назначения, сообщили в ЕДДС Завьяловского района.

    Как указал источник, было обращение от Воткинского завода, там проходили испытания ракетных двигателей. По его словам, это было не ЧП, а плановое мероприятие, передает ТАСС.

    По данным агентства, до этого в соцсетях распространялось видео со взрывом и пожаром под Ижевском.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел на насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области.

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    7 февраля 2024, 18:52 • Новости дня
    Ротару обвинили в сносе памятника архитектуры в Ялте

    Представитель «Русской общины» в Ялте Алексеева: Виллу в Крыму певица Ротару получила бесплатно

    Ротару обвинили в сносе памятника архитектуры в Ялте
    @ Соцсети

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вилла певицы Софии Ротару, находящаяся в Крыму, досталась ей бесплатно, сообщила представитель организации «Русская община» в Ялте Ирина Алексеева.

    Как указала Алексеева, здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. По ее словам, там раньше были купальни Роше, передает RT.

    Она добавила, что после того, как этот особняк передали Ротару, она решила его перестроить. Алексеева подчеркнула, что певица полностью снесла здание, даже несмотря на то, что это был памятник архитектуры.

    Представитель «Русской общины» отметила, что Ротару после ремонта открыла там дорогой отель, а в прошлом году выставила его на продажу и оценила его стоимость более чем 2,2 млрд рублей.

    Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать имущество Софии Ротару в Крыму, а ее виллу отдать под Дворец бракосочетания из-за антироссийской позиции певицы и поддержки ею ВСУ.

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    8 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ

    СК России установил отдавших приказ об ударе по Лисичанску командиров ВСУ

    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет России установил командиров ВСУ, отдавших приказ нанести удар по Лисичанску, при котором погибли 28 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным СК, атака, предварительно, была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина, передает ТАСС.

    Обвинение будет предъявлено Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко в ближайшее время.

    Напомним, ВСУ нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

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    8 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Байден заявил об отступлении США с Украины

    Байден: Украина находится в критической точке конфликта

    Байден заявил об отступлении США с Украины
    @ Jacquelyn Martin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина в настоящее время находится в критической точке конфликта из-за сокращения помощи, заявил президент США Джо Байден.

    Как пишет Bloomberg, Байдена беспокоит, что союзники Украины отказываются от ее поддержки, когда страна находится в критической точке конфликта, передает RT.

    «А мы что делаем? Отступаем?» – заявил американский лидер.

    Ранее сообщалось, что проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, Израилю, а также ужесточение контроля на южной границе США, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса.

    Во вторник Байден заявил об отчаянном положении Украины, отметив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.

    Коментарии (18)
    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Коментарии (15)
    7 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    США решили отправить на Тайвань «зеленые береты»

    TVBS: Подразделения спецназа США «зеленые береты» будут размещены на Тайване

    США решили отправить на Тайвань «зеленые береты»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    США разместят подразделение элитного спецназа сухопутных войск, которых называют «зелеными беретами», на Тайване на долгосрочной основе.

    Как сообщил тайваньский телеканал TVBS, американцев разместят в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху. В качестве военных инструкторов они будут обучать тайваньских военных, передает ТАСС.

    Одним из курсов станет применение микробеспилотников Black Hornet, отметил телеканал.

    Как сообщил глава департамента оборонной стратегии и ресурсов Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь, на архипелагах Цзиньмэнь, Мацзу и Пэнху размещены подразделения военной разведки Тайваня. Он считает, что опыт, который они могут получить от американской стороны, будет полезным.

    Ранее Китай заявил, что выступает против любых официальных контактов американских властей с Тайванем.

    Коментарии (35)
    8 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР

    Сенатор Климов: Претензии Украины на зарубежные активы СССР юридически ничтожны

    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Претензии Украины на собственность СССР юридически ничтожны, так как Россия взяла на себя долги республик Союза и лишь она имеет право на советские активы. Тем не менее Москве не стоит расслабляться, так как попытки конфисковать имущество еще будут продолжаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР.

    «В юридическом отношении претензии Украины на советские активы ничтожны. Россия имеет полное право на собственность СССР, так как выплатила долги за все республики, входившие в состав Союза, включая УССР и Прибалтику. Однако никакой благодарности от этих стран Москва так и не получила», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Претензии Украины на советские активы – это пиар-акция ее руководства. Офис Зеленского понимает неправомерность этих требований. Однако из-за снижения зарубежной финансовой помощи властям страны стало сложнее воровать, и теперь они пытаются изобрести все новые способы для получения денег», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России не следует расслабляться. Грабительские попытки конфискации нашего зарубежного имущества еще могут произойти. Поэтому Москва должна быть готова к принятию ответных мер на такие действия», – резюмировал Климов.

    Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР, которые после распада Советского Союза якобы были несправедливо и незаконно захвачены Россией. Для достижения этой цели фонд госимущества страны создает рабочую группу. О каких именно объектах идет речь, а также об их количестве и местонахождении не сообщается.

    Любопытно, но на фоне этого Украина старательно пытается уничтожить все, что связано с наследием СССР. Так, в конце января Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских монументов. Глава военной администрации региона Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в регионе снесли 312 памятников.

    В середине декабря в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». По сути, он являлся надгробным, так как располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. В августе в столице Украины демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам памятник переименовали в «Украину-мать».

    2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР, напоминает ТАСС. Сделка получила название «нулевой вариант». Так, России достался весь внешний долг в размере 96,6 млрд долларов.

    В соответствии с соглашением между правительствами России и Украины, подписанным 9 декабря 1994 года, РФ определялась правопреемницей бывшего СССР по внешнему долгу и активам, включая и зарубежную собственность. Документ определил, что на Украину приходится 16,37%, или 12,1 млрд долларов долга.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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