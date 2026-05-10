Полуголые феминистки сорвали церемонию памяти Жанны д'Арк во Франции

Tекст: Мария Иванова

Торжественное мероприятие проходило у главного собора города в присутствии не более 200 зрителей, передает РИА «Новости».

Перед собравшимися выступал мэр Кристоф Бартес, представляющий правую партию «Национальное объединение».

Инцидент продлился всего несколько секунд. Как отмечает французское издание Independant, «четыре активистки-феминистки прервали на некоторое время в воскресенье 10 мая выступление мэра Кристофа Бартеса во время «патриотической» церемонии в честь Жанны д'Арк в Каркассоне».

Обнажив грудь, протестующие выкрикивали феминистские лозунги, направленные против консервативной партии. Сами участницы движения Femen предупредили, что за этой первой акцией в городе обязательно последуют другие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полуобнаженная активистка Femen попыталась сорвать выступление лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в Мадриде.

Другие участницы этого феминистского движения повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.