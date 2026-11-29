На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
В МВД раскрыли этапы схемы при добровольной передаче денег мошенникам
Мошенники научились заставлять жертв добровольно переводить деньги
Министерство внутренних дел России раскрыло многоэтапную схему обмана, с помощью которой телефонные аферисты заставляют граждан добровольно отдавать сбережения под предлогом спасения средств или угрозами уголовного преследования.
Российские правоохранительные органы описали последовательность действий злоумышленников, в результате которых пострадавшие по своей воле лишаются денежных средств, передает ТАСС.
«В отдельных случаях на телефон потерпевших приходят сообщения, содержащие уведомление о взломе портала «Госуслуги» или других значимых сервисов и рекомендацию перезвонить по указанному номеру телефона, который используется злоумышленниками», – сказали в пресс-центре ведомства.
Затем аферисты намеренно создают стрессовую ситуацию, чтобы нарушить критическое мышление человека. Тон общения резко меняется, поступают сообщения о подозрительной активности и СМС от микрофинансовых организаций с кодами подтверждения. Жертву убеждают, что ее счета и учетные записи перешли под контроль преступников.
На следующем этапе с пострадавшим связывается лжесотрудник правоохранительных органов, техподдержки или финансового мониторинга, который предлагает помочь.
Под воздействием угроз об уголовной ответственности за финансирование терроризма или под предлогом защиты финансов человек добровольно отдает деньги. Иногда мошенники требуют провести видеообыск через камеру мобильного телефона или впустить в квартиру курьеров для вскрытия сейфа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России сообщило о появлении новой двухэтапной схемы обмана граждан под предлогом проверки данных для получения соцвыплат. Также в ведомстве призвали немедленно прекращать общение с неизвестными при упоминании ими секретности разговора. Кроме того, дистанционные мошенники начали рассылать сообщения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».