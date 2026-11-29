Мошенники научились заставлять жертв добровольно переводить деньги

Tекст: Катерина Туманова

Российские правоохранительные органы описали последовательность действий злоумышленников, в результате которых пострадавшие по своей воле лишаются денежных средств, передает ТАСС.

«В отдельных случаях на телефон потерпевших приходят сообщения, содержащие уведомление о взломе портала «Госуслуги» или других значимых сервисов и рекомендацию перезвонить по указанному номеру телефона, который используется злоумышленниками», – сказали в пресс-центре ведомства.

Затем аферисты намеренно создают стрессовую ситуацию, чтобы нарушить критическое мышление человека. Тон общения резко меняется, поступают сообщения о подозрительной активности и СМС от микрофинансовых организаций с кодами подтверждения. Жертву убеждают, что ее счета и учетные записи перешли под контроль преступников.

На следующем этапе с пострадавшим связывается лжесотрудник правоохранительных органов, техподдержки или финансового мониторинга, который предлагает помочь.

Под воздействием угроз об уголовной ответственности за финансирование терроризма или под предлогом защиты финансов человек добровольно отдает деньги. Иногда мошенники требуют провести видеообыск через камеру мобильного телефона или впустить в квартиру курьеров для вскрытия сейфа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России сообщило о появлении новой двухэтапной схемы обмана граждан под предлогом проверки данных для получения соцвыплат. Также в ведомстве призвали немедленно прекращать общение с неизвестными при упоминании ими секретности разговора. Кроме того, дистанционные мошенники начали рассылать сообщения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».