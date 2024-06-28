России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.2 комментария
Пранкер Вован раскрыл, кто помог созвониться с Кэмероном
Пранкер Вован сообщил, что созвониться с Кэмероном помогли экс-президенты Польши
Связаться с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) помогли экс-президенты Польши.
По словам Кузнецова, это – не просто звонки, а длительная работа, когда пранкеры через одного выходят на другого, передает ТАСС.
Как отметил пранкер, на Кэмерона вывели польские экс-президенты, поэтому именно их глава британского МИД должен винить в первую очередь.
Ранее Кэмерон пообщался с российскими пранкерами, которые в разговоре с ним представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.