Импорт косметики из Евросоюза в Россию сократился до уровня 2005 года
Объем закупок различных косметических средств из стран Евросоюза в январе сократился до минимальных значений, составив всего 34,5 млн евро, об этом свидетельствуют данные Евростата.
В начале года российские компании ввезли соответствующую продукцию на 34,5 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику.
Таким образом, в годовом выражении сумма импорта снизилась на 19,7%.
Данный показатель стал минимальным для января с 2005 года. Тогда общий объем закупок фиксировался на уровне 33,5 млн евро.
Больше всего товаров поставила Франция (15,7 млн евро), следом идут Германия (6,9 млн) и Польша (4 млн). Также в списке крупных экспортеров оказались Бельгия (2,1 млн) и Италия (1,8 млн).
Ранее французская компания Christian Dior лишилась возможности использовать свой товарный знак в России. Американский бренд Gillette получил регистрацию товарного знака для реализации новых гелей и кремов по уходу за кожей.