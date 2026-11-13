Новых пострадавших от зараженной червями рыбы выявили в Саратовской области

Tекст: Валерия Городецкая

Пострадавших от употребления рыбной продукции, зараженной личинками описторхоза, продолжают выявлять в Саратовской области, передает РИА «Новости». В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что называть окончательное число заболевших пока преждевременно из-за длительного инкубационного периода инфекции.

Кроме того, требуется дополнительное время на лабораторное подтверждение диагнозов у пациентов.

В ведомстве пояснили, что от попадания паразитов в организм человека до появления выраженных клинических симптомов обычно проходит от двух до трех недель, после чего люди обращаются за медицинской помощью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник региональное министерство здравоохранения сообщило о выписке госпитализированных с описторхозом пациентов.

В прошлую пятницу Роспотребнадзор снял с реализации ставшую причиной групповой заболеваемости рыбную продукцию.

На прошлой неделе число пострадавших после употребления вяленой рыбы в Пугачеве выросло до 19 человек.