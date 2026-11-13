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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 17:40 • Новости дня

    Новых пострадавших от зараженной червями рыбы выявили в Саратовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Саратовской области зафиксированы новые случаи заражения людей описторхозом после употребления рыбной продукции с личинками паразитов.

    Пострадавших от употребления рыбной продукции, зараженной личинками описторхоза, продолжают выявлять в Саратовской области, передает РИА «Новости». В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что называть окончательное число заболевших пока преждевременно из-за длительного инкубационного периода инфекции.

    Кроме того, требуется дополнительное время на лабораторное подтверждение диагнозов у пациентов.

    В ведомстве пояснили, что от попадания паразитов в организм человека до появления выраженных клинических симптомов обычно проходит от двух до трех недель, после чего люди обращаются за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник региональное министерство здравоохранения сообщило о выписке госпитализированных с описторхозом пациентов.

    В прошлую пятницу Роспотребнадзор снял с реализации ставшую причиной групповой заболеваемости рыбную продукцию.

    На прошлой неделе число пострадавших после употребления вяленой рыбы в Пугачеве выросло до 19 человек.

    12 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего индивидуальную онковакцину, исчезли метастазы и не выявлено новых образований.

    У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

    «Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

    Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

    Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.

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    13 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Гинцбург заявил о создании онковакцин еще от трех видов рака

    Гинцбург: В России планируют разработать вакцины от трех видов рака

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ученые ведут разработку нановакцин против мелкоклеточного рака легких, рака мочевого пузыря и колоректального рака, сообщил научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Как уточнил Гинцбург, для этих видов рака параллельно создаются диагностические и модельные системы. Разработки ведутся совместно с Сеченовским университетом и НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих, пишет «Газета.Ru».

    «В 2027 году мы собираемся регистрировать эти разработки и получать в Минздраве разрешение на их применение», – заявил он.

    В настоящее время проводятся испытания онковакцины против меланомы, лечение первого пациента завершилось успешно. Ожидается, что до конца 2026 года вакцину получат еще 20 человек.

    Вакцина создается на основе технологии мРНК и настраивает иммунную систему пациента на уничтожение злокачественной опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об исчезновении метастазов у первого пациента с индивидуальной онковакциной.

    В прошлом месяце он рассказал об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

    В августе Гинцбург заявил о завершении создания персонализированных мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

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    11 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Борющийся с раком Байден рассказал о своем самочувствии

    Экс-президент США Байден заявил о хорошем самочувствии на фоне борьбы с раком

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Джо Байден на фоне борьбы с раком заявил, что чувствует себя хорошо и полностью сохраняет свои умственные и физические способности.

    «Я чувствую себя хорошо», – сказал он в интервью изданию People. По словам экс-президента, последние обследования показали, что рак не распространился по организму.

    «Это не означает, что он не распространится в будущем, но пока этого не произошло. И я по-прежнему полностью сохраняю свои умственные способности. Мои физические способности также сохранились», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Джо Байден заявил о воодушевлении врачей реакцией его организма на лечение от рака простаты.

    В тот же день он заявил о выявлении у него онкологического заболевания в процессе написания автобиографической книги.

    В августе бывший американский лидер впервые вышел на публику после сообщений его сына Хантера о резком ухудшении здоровья из-за онкологии.

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    11 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    СК завел дело после смерти жительницы Рязани на липосакции без лицензии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг в Рязани после смерти местной жительницы во время процедуры липосакции, которую проводила женщина без медицинского образования.

    В Рязани завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека по неосторожности, сообщило следственное управление СК по Рязанской области в Max.

    «По данным следствия, в дневное время 10 ноября 2026 года в арендованном помещении одного из офисных центров города Рязани подозреваемая, не имеющая высшего медицинского образования и лицензии об оказании услуг в области пластической хирургии, проводила процедуру липосакции 41-летней местной жительнице, в процессе которой она скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время решается вопрос об избрании 28-летней подозреваемой меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти трехлетней девочки после плановой операции в Череповце.

    В частной клинике Челябинска прошли обыски по делу о причинении смерти пациенту от укола.

    В апреле проводившая пластическую операцию в московском салоне красоты без лицензии женщина раскаялась в содеянном после гибели клиентки прямо на операционном столе.

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    11 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Мурашко сообщил об успехах в борьбе с туберкулезом в России

    Мурашко: Десять регионов России приблизились к победе над туберкулезом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что десять субъектов страны близки к полному искоренению туберкулеза благодаря активным профилактическим мерам.

    Глава ведомства выступил в среду с обращением к участникам III Международного конгресса «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения», который посвящен 100-летию академика А. Г. Хоменко. В ряде субъектов страны отмечается снижение числа случаев заболевания до нуля или до очень низких значений, передает РИА «Новости».

    «Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а десять субъектов Российской Федерации близки к элиминации туберкулеза», – сказал Мурашко.

    Министр пояснил, что элиминация заболеваемости представляет собой снижение числа случаев конкретной болезни на определенной территории до контролируемых значений в результате реализации активных профилактических и противоэпидемических мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об увеличении количества медицинских сестер в России.

    В том же месяце глава Минздрава сообщил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта.

    В апреле Мурашко отметил достижение минимальных значений уровня заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдений.

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    11 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Мурашко заявил о полном исчезновении детской смертности от туберкулеза в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России больше не фиксируется детская смертность от туберкулеза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Российская Федерация занимает лидирующие позиции по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза, ежегодно обновляя исторические минимумы этих показателей <…>. Детская смертность [от туберкулеза] отсутствует», – цитирует министра ТАСС.

    Об этом глава ведомства сообщил в ходе III Международного конгресса «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мурашко назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смертности населения России.

    В сентябре он заявлял о рекордном снижении показателя младенческой смертности в стране до 3,3 промилле.

    В апреле министр здравоохранения сообщил о достижении в России минимальных значений заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдений.

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    12 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    В России выявили три самых некурящих региона

    Чечня, Ингушетия и Краснодарский край стали самыми некурящими в РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения назвало Чечню, Краснодарский край и Ингушетию российскими субъектами с наименьшей долей курящего населения по итогам октября.

    В Чечне доля курящих граждан старше 18 лет составила всего 0,25%, в Краснодарском крае – 4,4%, а в Ингушетии – 5,94%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

    В число лидеров по отказу от табака также вошли Татарстан с показателем 7,75%, Дагестан, где курят 8,77% жителей, и Ямало-Ненецкий автономный округ с 9,87%.

    Кроме того, в список регионов с наименьшим распространением курения попали Северная Осетия, Мордовия, Чувашия и Калужская область. В этих субъектах показатель составил от 10,17% до 11,38%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре республики Северного Кавказа заняли лидирующие позиции в рейтинге субъектов с наименьшим потреблением алкоголя. Чечня стала российским регионом с самым низким показателем курящих граждан. В 2025 году Минздрав назвал Чечню, Ингушетию и Кабардино-Балкарию регионами с наименьшей распространенностью курения.

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    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня
    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

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    12 ноября 2026, 04:20 • Новости дня
    Онищенко рассказал о тяжелом влиянии ожирения на мозг

    Онищенко указал на проблемы с сосудами мозга при ожирении

    Tекст: Катерина Туманова

    При избыточном весе одной из существенных проблем становится кровоснабжение головного мозга, так как лишний вес провоцирует диабет, вызывающий дефицит кровоснабжения, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Как правило, когда мы говорим об ожирении, об избыточном весе, это уже болезнь. Прежде всего она влияет на эндокринную систему. То есть развивается диабет. Диабет – это системное заболевание, которое, как правило, разрушает сосуды. Это ухудшение кровоснабжения мозга», – сказал он ТАСС.

    Онищенко сообщал, что Россия входит в десятку стран по приросту ожирения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни людей.

    Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией. Врачи разработали проект новых клинических рекомендаций, предлагающих ввести диагноз «сверхожирение».

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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

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    12 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    NBC News: Кения выписала последнего переболевшего Эболой пациента

    В Кении выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Кении выписали из больницы последнего пациента, переболевшего лихорадкой Эбола, и начали 42-дневный отсчет до официального признания страны свободной от этого вируса.

    Кения начнет 42-дневный отсчет времени для объявления об отсутствии лихорадки Эбола при условии отсутствия новых заражений в этот период, пишет NBC News.

    В регионе число случаев заболевания с начала вспышки в мае превысило 11 тыс. человек.

    В октябре в Кении зарегистрировали девять случаев заражения после того, как первый пациент прибыл из Конго через Уганду. Он передал вирус четырем членам семьи и четырем медицинским работникам.

    Первый заразившийся и его мать скончались, а остальные семь пациентов полностью выздоровели. Правительство Кении установило 135 человек, контактировавших с нулевым пациентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДР Конго сообщили о почти 11 тыс. подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы. В октябре в Кении зарегистрировали второй случай смерти от лихорадки. Власти республики изолировали 29 контактировавших с заболевшим человек.

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    12 ноября 2026, 20:39 • Новости дня
    Путин назвал главную задачу спорта

    Путин назвал здоровье граждан главной задачей спорта в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главной задачей физической культуры и спорта является здоровье и качество жизни людей, заявил президент Владимир Путин на заседании профильного совета в Кремле.

    «Все-таки главной задачей остается здоровье и качество жизни людей. А это предполагает воспитание в обществе физической культуры как неотъемлемой части системы ценностных ориентиров человека», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства напомнил слова врача и одного из организаторов системы здравоохранения Николая Семашко о том, что целью физкультуры является не достижение рекордов, а укрепление здоровья населения.

    «Конечно, спорт высоких достижений – важная вещь. Я не хочу умалять ни в коем случае значения. Очевидная вещь. Миллионы людей смотрят, сами воспитываются на этих примерах», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле.

    Президент поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на высоком уровне.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о проведении 429 международных соревнований на территории России в 2026 году.

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    13 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Кардиолог назвала надуманной связь увеличения объема живота и кортизола

    Врач Седых опровергла связь между кортизолом и ростом живота

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущий научный сотрудник НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, врач-кардиолог и доктор медицинских наук Дарья Седых заявила, что увеличение живота из-за гормона стресса кортизола является выдуманным диагнозом.

    Кортизол никак не связан с накоплением висцерального жира вокруг органов брюшной полости, передает ТАСС слова эксперта.

    «Неправильно считать, что живот растет от избытка гормона кортизола. Даже при длительном стрессе, физической нагрузке или недосыпе кортизол не способен запустить такой процесс отложения жира», – пояснила Седых.

    По ее словам, лишние жировые отложения зависят от поведения человека в стрессовый период, в первую очередь от дисбаланса между потребляемой и расходуемой энергией. Врач добавила, что кортизол является важным гормоном адаптации, и его уровень нельзя снижать самостоятельно.

    Прием блокирующих препаратов без контроля медиков может привести к острой надпочечниковой недостаточности.

    Абдоминальное ожирение, при котором окружность талии у мужчин превышает 94 сантиметра, а у женщин 80 сантиметров, требует лечения из-за повышенного риска развития серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, сахарный диабет и рак, заключила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемиолог Онищенко заявил о негативном влиянии лишнего веса на кровоснабжение головного мозга. Эндокринолог Баранов назвал окружность талии меньше половины роста показателем здоровья. В феврале терапевт Хухрев отметил необходимость кортизола для поддержания жизнедеятельности организма.

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    13 ноября 2026, 05:59 • Новости дня
    Диетолог Баранов оценил риск потери зрения из-за «Оземпика»

    Диетолог Баранов назвал низким риск потери зрения от «Оземпика»

    Tекст: Катерина Туманова

    Риск потери зрения из-за побочного эффекта «Оземпика» оценивается как низкий и значительно уступает рискам ухудшения зрения при неконтролируемом диабете, заявил врач-диетолог Павел Баранов.

    «Мы хорошо знаем, что неконтролируемый диабет приводит к специфическим осложнениям, в том числе диабетической ретинопатии – повреждению сетчатки», – сказал врач ТАСС.

    По его словам, отказывать пациентам в применении препарата из-за новостей о побочном эффекте было бы «большой глупостью», так как вероятность повреждения зрительного нерва составляет примерно один случай на 10–40 тыс. человек.

    Баранов добавил, что причинно-следственная связь негативного воздействия препарата не доказана. По его словам, новости о побочном эффекте появились еще в 2023 и 2024 годах, а сейчас произошел «повторный цикл новостей» из-за публикации метаанализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пациенты в США подали свыше 4 тыс. исков к производителям «Оземпика». В США FDA предупредило о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения. В январе глава офиса ВОЗ в России Бердыклычев рассказал о признании «Оземпика» важной частью терапии ожирения.

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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