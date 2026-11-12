Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Путин поручил провести «Кубок защитников Отечества» на высшем уровне
Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне и поддерживать бизнес-инициативы по организации турниров.
В четверг Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта сообщил, что с будущего года единый календарный план спортивных соревнований пополнит «Кубок защитников Отечества». «Я прошу министерство спорта во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества», региональными и местными властями создать все условия для его проведения на самом высоком уровне, в том числе обеспечить достойное освещение в средствах массовой информации», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент также поручил оказывать поддержку общественным, корпоративным и бизнес-инициативам по проведению спортивных соревнований. По словам российского лидера, необходимо выработать эффективные и понятные алгоритмы взаимодействия организаторов массовых турниров и спортивных федераций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле после встречи с американскими эмиссарами.
В среду Кремль анонсировал проведение заседания Совета по развитию физической культуры и спорта с основной темой массовых спортивных мероприятий и соревнований.