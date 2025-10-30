  • Новость часаТрамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    Россия научилась создавать военные цунами
    Комбриг ВСУ Дзерин пил шампанское во Львове во время гибели своих солдат в «мясных штурмах»
    Toyota провела тайные переговоры с дилерами России
    Пригожин: Пугачева лично попросила не допускать Валерию на ТВ
    Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
    Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России
    Сирия признала независимость и суверенитет Косова
    В Ростовской области объяснили появление табличек «Малоимущие» и «СВО» в школе
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    26 комментариев
    30 октября 2025, 06:58 • Новости дня

    Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили об издевательствах, применении электрического стула, избиениях и смертях от травли собаками в украинских тюрьмах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о применении к ним пыток, передает РИА «Новости». Мирошник сообщил: «я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти».

    Мирошник также сообщил, что военнослужащие рассказывают о существовании на Украине множества тайных тюрем, расположенных вдоль линии соприкосновения. По его словам, многие пленные попадают туда с контузиями и тяжелыми ранениями, а условия содержания там крайне жестокие.

    В подобных местах, отметил Мирошник, пленных подвешивают за ноги, избивают дубинами и заставляют работать до изнеможения. «Очень часто в этих тайных тюрьмах находятся люди с неуравновешенной психикой, садисты, которые не устают креативить, создавая механизмы пыток», – добавил дипломат.

    По его данным, почти все освобожденные военные рассказывают о пытках и издевательствах. Особенно тяжело, по его словам, приходится тем, кто попадает в так называемые тюрьмы украинских радикальных формирований, запрещенных в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал, что на Украине новобранцев ВСУ расстреливают за попытку бегства. Дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил её отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными.

    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    Комментарии (7)
    29 октября 2025, 09:11 • Новости дня
    После атаки украинского дрона в Симферополе загорелся резервуар с ГСМ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Симферополя вспыхнул пожар в резервуаре с горючим после удара беспилотника, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Пожар вспыхнул на территории Симферополя после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале Аксенов.

    По словам главы региона, дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами, что и стало причиной возгорания.

    Сергей Аксенов заявил, что пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

    Он также обратился к жителям и гостям города, порекомендовав сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Ранее на месте падения дронов в Ульяновской области потушили пожар.

    Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО в Буденновске нейтрализованы беспилотники, пытавшиеся атаковать промышленную зону.

    Минобороны сообщило об уничтожении 100 дронов за ночь, четыре из них сбиты над Крымом.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новоалександровки в Днепропетровской области, Нового, Успеновки и Яблоково в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М777 и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Садков и Хотени в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Волчанскими Хуторами и Покаляным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также три склада матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Куриловки и Кучеровки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области.

    Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка в Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее Купянска.

    Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сдаться в плен. Группа боевиков из 12 человек уже сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. Прорабатываются варианты их безопасного вывода.

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Васюковки, Дроновки, Закотного, Петровского, Плещеевки, Свято-Покровского и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак» и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция, два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Доброполья, Новониколаевки, Розы Люксембург, Торецкого в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала и в микрорайоне «Железнодорожный», закрепляются на территории городской промзоны.

    На юге города, после освобождения микрорайона «Троянда», подразделения 2-й армии продвинулись в Гнатовке (ДНР), проводится ее зачистка.

    Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части Димитрова (ДНР), проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.

    Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

    При этом были уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пикап и артиллерийское орудие.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 480 военнослужащих, машина пехоты, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    Президент России Владимир Путин поздравил с успехами военных объединенной группировки войск.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Крымом пять БПЛА

    Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты над Белгородской областью, а один – над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. Как уточнили в оборонном ведомстве, инциденты произошли 29 октября с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

    В Минобороны сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым.

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Крымом за утро.

    В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в топливном хранилище.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 19:30 • Новости дня
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рабочей поездки по приграничью Белгородской области дрон ВСУ преследовал автомобиль главы района, который загорелся после удара.

    Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.

    При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.

    «Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.

    В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 19:19 • Новости дня
    Эксперт: Судьба военных ВСУ в Красноармейске и Купянске зависит от решений Зеленского

    @ Anatolii Stepanov/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда придерживалась принципов гуманизма в рамках СВО. Москва часто предлагает Киеву вывести собственных военных из окружения, но чрезмерная гордость украинского руководства приводит к гибели многих солдат, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин высказался за допуск журналистов к окруженным в Купянске и Красноармейске частям ВСУ.

    «Предложение Владимира Путина допустить журналистов в Купянск и Красноармейск еще раз подтверждает приверженность Москвы принципам гуманизма. В наших силах завершить освобождение городов штурмом, но мы пытаемся сделать это с минимальными потерями обеих сторон», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Фактически, украинское руководство поставлено перед выбором: либо организуйте капитуляцию своих военных, либо готовьтесь к большому числу смертей. Пойти на первое офису Владимира Зеленского мешает банальная гордость и неспособность трезво оценивать положение дел на фронте», – говорит он.

    «Этому потворствуют и западные СМИ, которые наперебой пишут о том, что Россия якобы «привирает» о своих успехах. Мы же предлагаем всем желающим самим убедиться, что реально происходит в Купянске и Красноармейске. Пусть сомневающиеся присылают своих корреспондентов к этим городам – мы к этому готовы», – добавил собеседник.

    «Может быть, этот шаг и приблизит капитуляцию боевиков из ВСУ. В конечном счете, Россия уже выступала с подобными инициативами, например, в «Азовстали» и Курском приграничье. В первом случае Киев пошел на уступки, но во втором решил пойти на отказ. Посмотрим, хватит ли Украине духу не повторять собственных ошибок», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в районе Купянска и Красноармейска на время, пока там будут представители мировых СМИ. Он уточнил, что данный вопрос уже обсуждался с командующими соответствующих группировок войск. По его мнению, это необходимо, чтобы журналисты «зашли и своими глазами увидели», что там происходит.

    Президент также подчеркнул, что в ходе посещения населенных пунктов корреспондентами принципиально важно не допустить «провокаций» со стороны Украины. «Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», – добавил Путин.

    Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

    Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о сложной ситуации для ВСУ в Купянске и Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал сложной ситуацию в Купянске и в Красноармейске.

    Владимир Зеленский признал, что обстановка в Купянске и Красноармейске остается сложной, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте обсуждалась им с главнокомандующим и начальником генерального штаба.

    «Самая сложная сейчас на покровском (красноармейском) направлении. Ситуация в Купянске остается непростой», – заявил Зеленский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная и военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 02:18 • Новости дня
    Гросси оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС

    Гросси оценил ситуацию с безопасностью на ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на Запорожской АЭС остается крайне серьезной, работа по восстановлению энергоснабжения продолжается, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    «Ситуация продолжает быть очень, очень серьезной», – приводит слова Гросси РИА «Новости».

    Он сообщил о продолжающихся работах по восстановлению линии электропередачи «Ферросплавная-1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отключение внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС произошло 23 сентября из-за огневого воздействия со стороны украинских сил,  была повреждена линия «Днепровская». Станция работала на резервных дизель-генераторах. Резервная линия «Ферросплавная-1» была отключена еще 7 мая.

    МАГАТЭ координирует действия с обеими сторонами по ремонту линии. Ремонт линии электроснабжения станции провели в интенсивном режиме.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 07:55 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал о снижении количества ранений из-за бегства ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число пулевых ранений среди российских военнослужащих на константиновском направлении снизилось, так как боевики ВСУ при наступлении быстро покидают свои позиции, рассказал военнослужащий с позывным «Орин».

    На константиновском направлении в ДНР российские военные наблюдают сокращение числа пулевых ранений из-за бегства бойцов ВСУ во время наступления, передает РИА «Новости». «Группа эвакуации идет вместе со штурмовиками. Пулевых ранений сейчас как таковых нет, потому что быстро убегают они (боевики ВСУ). В основном минные (ранения )», – пояснил «Орин», отметив, что эвакуаторы стремятся быстро оказать первую помощь и определить тяжесть повреждений.

    Он добавил, что эвакуационные группы действуют организованно и слаженно. По его словам, это связано с постоянной угрозой со стороны авиации и дронов противника, что требует особой осторожности.

    Военнослужащий рассказал, что после оказания первой медицинской помощи, если состояние раненного стабильное, его оставляют в укрытии. Бойцов с серьезными травмами эвакуируют до специальных точек для последующего вывоза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть в Константиновке после бегства администрации города. Российские войска взяли Часов Яр и благодаря этому смогли продвинуться в направлении Константиновки. Россия уничтожила артиллерию ВСУ на константиновском направлении.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 09:20 • Новости дня
    Российский боец назвал основную ошибку ВСУ при наступлении в Привольном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие армии Украины при попытке передислокации в районе Привольного использовали открытую местность, не прибегая к маскировке и часто без защитной экипировки, рассказал стрелок 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки «Восток» с позывным «Дядя Юра».

    По его словам, ошибка украинских военных в ходе событий в районе Привольного в Запорожской области заключалась в перемещении по открытому пространству, передает ТАСС.

    «Дядя Юра» рассказал, что бойцы ВСУ «ходят по открытке, не пытаясь скрыться, спокойно и размеренно ходят. Это их основная ошибка». Он подчеркнул, что такая тактика делает украинских военнослужащих уязвимыми для огня.

    Военнослужащий также сообщил, что многие солдаты украинских подразделений даже не были оснащены необходимым снаряжением и средствами защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили запорожские Новониколаевку и Привольное, а также днепропетровскую Егоровку. ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1385 боевиков.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цехам по производству БПЛА и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 238 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 287 беспилотников, 633 ЗРК, 25 740 танков и других бронемашин, 1607 боевых машин РСЗО, 30 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 197 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемую ВСУ железнодорожную инфраструктуру.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 03:43 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до шести
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он проинформировал о том, что ПВО сбила еще два дрона. Затем поступила информация об уничтожении еще пары БПЛА. Таким образом, число сбитых БПЛА выросло до шести.

    На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что беспилотник, летевший на столицу, был уничтожен силами противовоздушной обороны.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Алаудинов: Освобождение территорий является главной задачей спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основной задачей российских вооруженных сил остается освобождение максимальной территории в ходе спецоперации на Украине, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

    «Наша задача – сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным», – цитирует Алаудинова ТАСС.

    По его словам, итогом этой стратегии должно стать закрепление освобожденных территорий в рамках возможных договоренностей или их обмен на другие территории, которые считаются стратегически важными для России.

    В сентябре Алаудинов сообщал, что ВСУ с начала специальной военной операции потеряли 1,7 млн человек.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 13:29 • Новости дня
    Российские удары ФАБ уничтожили часть 154-й бригады ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате применения ФАБ на участке между Покровским и Новоалександровкой уничтожена часть 154-й бригады ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Часть 154-й бригады ВСУ, недавно переброшенной из Харьковской области, была уничтожена в результате ударов корректируемыми авиабомбами (ФАБ) на территории Днепропетровской области, сообщает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, удары пришлись на участок между Покровским и Новоалександровкой.

    Собеседники агентства заявили: «Из крайних – удары ФАБами от Покровского до Новоалександровки. Уничтожено до 30 человек, порядка 20 – тяжело ранены».

    По данным силовых структур, эвакуационные мероприятия для раненых среди бойцов ВСУ практически не проводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили военные объекты ВСУ в Харьковской области при помощи ударов ФАБ-3000 и Х-39.

    Воздушно-космические силы России уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР и Харьковской области с помощью корректируемых авиабомб ФАБ.

    В Днепропетровской области взвод ВСУ ликвидировали ударом ФАБ, по информации Кимаковского.

    Комментарии (21)
    30 октября 2025, 03:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, был уничтожен средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    На месте падения дрона находятся сотрудники экстренных служб, говорится в сообщении в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду силы ПВО сбили шесть беспилотников в небе над Московским регионом. Четыре из этих беспилотников летели в сторону Москвы.

    Комментарии (0)
