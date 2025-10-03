ООН: Киевские власти подвергают пленных пыткам и сексуальному насилию

Tекст: Вера Басилая

Киевские власти применяли пытки и сексуальное насилие к лицам, задержанным в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе выступления на 60-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает ТАСС.

По его словам, большинство случаев зарегистрировано в 2022 году. Он отметил, что украинские власти якобы приняли меры по усилению безопасности и улучшению условий содержания под стражей, однако реальная ответственность за совершенные преступления остается ограниченной.

Комиссар призвал Киев строго соблюдать международные обязательства в сфере обращения с задержанными и защиту их от пыток, жестокого обращения и сексуального насилия.

Ранее в ООН отметили, что киевские власти приравнивают вывоз мусора и оказание гуманитарной помощи к сотрудничеству с Россией и подвергают сограждан уголовному преследованию.

В ООН сообщили, что с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению.

Колумбийские наемники рассказали, что решили покинуть фронт после того, как стали свидетелями пыток украинскими бойцами пленных российских военных.

Председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил, что американские специалисты обучали боевиков ВСУ применять к российским военнослужащим такие методы пыток, как утопление с помощью воды и ткани.