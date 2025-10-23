Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.10 комментариев
Дочь спасенного из плена ВСУ российского бойца рассказала об издевательствах над ним
Дочь спасенного из плена ВСУ российского бойца рассказала об издевательствах
В лагере подо Львовом российские военнопленные подвергались пыткам, длительному стоянию на морозе и избиениям боевиков ВСУ, несмотря на тяжелые ранения, рассказала Татьяна, дочь вернувшегося из украинского плена бойца ВС России.
По словам Татьяны, ее отец попал в лагерь ВСУ с серьезными ранениями, но медпомощи почти никакой не оказывали.
«Его не лечили, только поливали зеленкой. У него было пробито легкое, разорвано колено, осколки по всей правой стороне, перебита рука правая, оторван палец. <…> Когда он попал в госпиталь [в России], врач была в шоке и спросила: «Как вы выжили?» – рассказала она ТАСС.
Девушка также описала со слов отца, как боевики ВСУ издевались над военнопленными.
«Могли в мороз вывести почти без одежды стоять несколько часов. Один раз, рассказал папа, три часа стояли под дождем просто в пижамах. А они сидели и смеялись. Могли завести в подвал, завязать глаза, руки и избивать», – добавила она.
Татьяна уточнила, что издевательства и пытки прекращались, когда в лагерь приезжали с проверкой сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой. Украинские военные ужесточили издевательства над жителями Серебрянки во время отступления. Губернатор Богомаз заявил о росте жестокости ВСУ к мирным жителям Брянской области.