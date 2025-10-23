Дочь спасенного из плена ВСУ российского бойца рассказала об издевательствах над ним

Дочь спасенного из плена ВСУ российского бойца рассказала об издевательствах

Tекст: Ирма Каплан

По словам Татьяны, ее отец попал в лагерь ВСУ с серьезными ранениями, но медпомощи почти никакой не оказывали.

«Его не лечили, только поливали зеленкой. У него было пробито легкое, разорвано колено, осколки по всей правой стороне, перебита рука правая, оторван палец. <…> Когда он попал в госпиталь [в России], врач была в шоке и спросила: «Как вы выжили?» – рассказала она ТАСС.

Девушка также описала со слов отца, как боевики ВСУ издевались над военнопленными.

«Могли в мороз вывести почти без одежды стоять несколько часов. Один раз, рассказал папа, три часа стояли под дождем просто в пижамах. А они сидели и смеялись. Могли завести в подвал, завязать глаза, руки и избивать», – добавила она.

Татьяна уточнила, что издевательства и пытки прекращались, когда в лагерь приезжали с проверкой сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК).

