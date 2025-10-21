Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ все чаще прибегают к террору в отношении мирных жителей Брянской области, передает РИА «Новости». Богомаз подчеркнул, что такие действия со стороны украинских военных возможны из-за поддержки Запада, который позволяет ВСУ вести себя подобным образом. Губернатор считает, что западные кураторы подталкивают Киев к эскалации насилия.

Богомаз отметил, что за последний год количество обстрелов со стороны ВСУ значительно возросло. По его словам, украинские военные становятся «все жестче и жестче» по отношению к гражданскому населению региона. Он также провел параллели с событиями Великой Отечественной войны, напомнив о карателях-бандеровцах на западной Украине.

Губернатор рассказал, что сейчас на Украине формируется агрессивная идеология, в рамках которой даже дети усваивают лозунги, призывающие к насилию в отношении россиян. Богомаз подчеркнул, что подобного в российских школах нет. Он считает, что возрождение фашизма на Украине стало нормой и частью национальной политики этой страны.

