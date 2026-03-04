Асафов: ЕР повышает шансы бойцов СВО победить на выборах-2026

Tекст: Алексей Нечаев

«Предварительное голосование «Единой России» (ЕР) стало традиционным для партии электоральным инструментом. Оно давно перешло в электронный формат, и мы каждый год видим его актуализацию под новые обстоятельства. К таковым, например, относятся особые условия для участников спецоперации», – считает политолог Александр Асафов.

«Бойцы СВО, в частности, получают дополнительные голоса выборщиков, что дает им шанс на избрание в этой непростой и конкурентной среде. Что касается новшеств, представленных оргкомитетом в этом году, а именно невозможность кандидатов выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу, то данный шаг призван обеспечить прозрачность кампании», – пояснил он.

По его мнению, нововведение четко разграничивает участников процедуры. «С одной стороны, есть партийцы, что называется, со стажем. С другой – новички, которые хотят с помощью предварительного голосования попробовать собственные силы и в дальнейшем стать кандидатом по одномандатному округу», – акцентирует собеседник. – «То есть речь идет о двух принципиально отличных треках. Абсолютно логично, что совмещать их нельзя».

Также в этом году будет действовать регистрация избирателей через «Госуслуги» по новым правилам. «Этот портал изначально создавался как мера по повышению цифрового суверенитета России, и его привлечение к предварительному голосованию направлено на защиту данных граждан. Кроме того, с помощью «Госуслуг» повышается точность и прозрачность всей процедуры. На этом портале отсутствую боты, а личность избирателя безошибочно подтверждается. Что касается требований к кандидатам, на мой взгляд, они абсолютно стандартны. Человек не должен состоять в других партиях или являться иноагентом», – говорит эксперт.

«В целом же, предварительное голосование ЕР является уникальным инструментом для нашей страны. Другие партии, конечно, пытаются повторить открытую или частично открытую процедуру подбора кандидатов. Но пока значимых успехов нет. Для «Единой России» же этот проект уже стал способом партийного роста и обновления, который наглядно показал собственную эффективность», – заключил Асафов.

Ранее «Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию. Его возглавил сенатор Александр Карелин – трехкратный олимпийский чемпион, Герой России. Выдвижение кандидатов начнется 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей традиционно пройдет через портал «Госуслуги», а само голосование состоится с 25 по 31 мая.

Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, процедура предварительного голосования позволяет кандидатам выстроить прямой диалог с избирателями еще до официального начала выборной кампании. «Предварительное голосование – уникальная для России партийная процедура. Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы – отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», – подчеркнул Якушев.

При этом кампания 2026 года будет иметь ряд особенностей – сохранение преференций для участников СВО (дополнительные 25% к полученному результату голосования), а также возможность обучения и сопровождения на площадке Высшей партийной школы. Кроме того, все кандидаты должны будут заранее определиться, будут ли они избираться по одномандатным округам или по партийным спискам.

По итогам процедуры каждый из них получит партийный статус – сторонника либо члена «Единой России». «От того, насколько организованно и дисциплинированно мы пройдем предварительное голосование, во многом зависит тон и содержание всей избирательной кампании», – заключил Якушев.

Ранее замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев рассказал газете ВЗГЛЯД, что народная программа «Единой России» остается ключевым документом, определяющим взаимодействие партии с правительством. Ее реализация находится под постоянным контролем программной комиссии во главе с Дмитрием Медведевым, а средства, заложенные в бюджет на эти цели, в 2026 году составят 5,9 трлн рублей.