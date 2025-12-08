  • Новость часаНазваны главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    8 декабря 2025, 10:36 • Новости дня

    Задержанный за поджог вышки в Ростовской области сознался в преступлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина, задержанный по подозрению в госизмене в Ростовской области, заявил, что пошел на это преступление после общения с украинским террористом в Сети.

    Задержанный заявил в опубликованном ФСБ видео, что его взяли за поджог вышки радиосвязи, передает ТАСС.

    Он добавил, что начал общаться в интернете с украинским террористом, который сначала писал по-русски, потом по-украински. «Мой псевдоним был Смайл», – сказал подозреваемый.

    Также мужчина пояснил, что этим псевдонимом подписывал листы, которые куратор просил оставлять на местах поджога.

    Напомним, в Ростовской области задержали местного жителя, подозреваемого в госизмене и совершении поджога сотовой вышки.

    7 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, операция осуществлялась с применением высокоточного оружия наземного базирования, аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также беспилотников дальнего действия.

    Минобороны сообщило, что удар был направлен на объекты транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, и на предприятие, вовлеченное в производство ударных дронов. В сообщении отмечается: «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены».

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    8 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Дмитриев заявил о панике крупнейших дипломатов ЕС
    @ MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшие дипломаты ЕС в панике, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского.

    Сикорский ранее обвинил Дмитриева и Илона Маска в намерении разделить Европу и эксплуатировать ее. Также польский министр предложил пользователям соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) проголосовать за то, что следовало бы делать европейцам, добавив провокационный опрос с вариантами: «капитулировать» и «сделать Европу снова великой», передает РИА «Новости».

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике», – прокомментировал пост Сикорского Дмитриев. Он призвал европейских политиков решать внутренние проблемы. Он выделил среди них неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, спад в экономике и «повсеместную цензуру». «Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», – заявил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X в размере 120 млн евро. Это вызвало резкую критику со стороны американских властей. Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    7 декабря 2025, 14:46 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США обещают заключить с Россией «железобетонное соглашение» в случае достижения договоренностей, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину он привел слова представителей администрации Дональда Трампа: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Ушаков, переговорщики из США тесно связаны с Трампом и строго придерживаются его указаний. Белый дом, по его словам, подчеркивает отличие своей позиции от подхода прежней администрации, которую в Москве считают инициатором конфликта на Украине. Переговоры Москвы и Вашингтона касаются долгосрочного урегулирования ситуации – вопрос перемирия не стоит.

    Помощник президента отметил, что большой прогресс на фронте обеспечил России более выгодные условия для переговоров с американской делегацией, которая прибыла в Кремль. Стороны продолжают работу над спорными пунктами, затрагивающими судьбу возможного будущего договора.

    Ранее власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    В пятницу Ушаков сообщил, что зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    7 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    FT: Замороженные активы России в ЕС могут заблокировать навсегда

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут остаться недоступными для Москвы на неопределенный срок из-за найденной в законодательстве ЕС правовой лазейки, пишет газета Financial Times.

    Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут остаться недоступными для Москвы на постоянной основе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе положение, согласно которому решения по санкциям могут приниматься без необходимости единогласия всех членов Евросоюза.

    Financial Times отмечает, что ранее отдельная страна могла заблокировать продление антироссийских санкций, что потенциально открывало России путь к возврату своих резервов. До настоящего времени продление ограничительных мер требовало согласия всех государств ЕС каждые шесть месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    7 декабря 2025, 16:07 • Новости дня
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    @ Liu Yuchen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз может рассмотреть введение торговых пошлин на китайские товары, если Пекин не предпримет шаги по устранению торгового дефицита между Европейским союзом и Китаем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в интервью Les Echos заявил: «Я сказал им, что если они не отреагируют, то мы, европейцы, уже в самые ближайшие месяцы будем вынуждены принять жесткие меры и пойти на разрыв сотрудничества по примеру США, например, введя таможенные пошлины на китайские товары», передает ТАСС.

    Макрон отметил, что уже обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможность введения таких пошлин. Однако, по его словам, сформировать единый фронт среди стран ЕС будет непросто, так как Германия может выступить против из-за значительного присутствия германских групп на китайском рынке.

    Президент Франции выразил надежду на мирное урегулирование разногласий. Он рассчитывает, что обе стороны откажутся от агрессивной политики, включая ограничения на экспорт оборудования для полупроводников из Европы и редкоземельных металлов из Китая.

    В четверг Макрон призвал к созданию условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику Евросоюза, которые способствовали бы созданию новых производств и рабочих мест. Президент Франции решил убедить Китай в самостоятельности Европы на мировой арене.

    Ранее сообщалось, что в преддверии визита Макрона в Китай Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване.

    7 декабря 2025, 23:42 • Новости дня
    Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады Трюдо
    @ The Canadian Press/Keystone Press Agency//Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Кэти Перри опубликовала кадры поездки в Японию с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо, фактически подтвердив отношения.

    Перри опубликовала в соцсетях ряд снимков поездки в Японию с Трюдо, подписав их: «Токио, гастроли и не только». На одном из фото они обнимаются, делая селфи, на другом – близко склонили головы, пробуя суши.

    Ранее сам Трюдо опубликовал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) их совместное фото с Перри, бывшим премьер-министром Японии Фумио Кисидой и его женой Юко. При этом Трюдо заявил: «Мы с Кэти были рады встрече с вами и Юко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что у Перри бурный роман с бывшим премьер-министром Канады. Публично они не говорили о своих отношениях.


    7 декабря 2025, 11:53 • Новости дня
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

    Такое заявление он сделал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), прокомментировав репост соответствующей записи. Маск добавил: «В значительной степени», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Илона Маска о необходимости ликвидации ЕС.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на слова Маска о необходимости упразднения ЕС, предложив ему отправиться на Марс.

    Напомним, Еврокомиссия оштрафовала компанию X (бывший Twitter, заблокирована в России) на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности.

    7 декабря 2025, 22:25 • Новости дня
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Дамба в селе Приволье в ДНР взорвана украинскими военными, которые таким образом пытаются помешать продвижению российских войск, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ поясняют, что Приволье расположено на краматорском направлении на подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.

    Взрыв произошел к северу от Артемовска и был организован силами 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки российских войск продвинулись вглубь обороны противника на Украине. Военные освободили населенный пункт Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    7 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    Замглавы Госдепа США Ландау заявил о подрыве НАТО из-за штрафа соцсети X
    @ Gent Shkullaku/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки Евросоюза реализовать «зеленую повестку» и вводить технологические ограничения в отношении американских компаний подрывают трансатлантический альянс, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Как передает Politico, в своей публикации в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Ландау отметил: «Страны Европы не могут рассчитывать на США в вопросах собственной безопасности, если при этом сами целенаправленно подрывают безопасность США через (неизбранный, недемократический и непредставительный) ЕС».

    По словам Ландау, европейские лидеры, выступая от имени НАТО, заявляют о важности трансантлантического сотрудничества, однако в рамках ЕС проводят курс, вредящий интересам США. Среди таких действий он назвал поддержку цензуры, климатических инициатив, открытых границ и продвижение многостороннего управления, а также экономическую и политическую поддержку Кубы.

    Дипломат подчеркнул, что такая «несогласованность не может больше продолжаться». Он заявил, что страны Европы либо действительно являются партнерами США по защите западной цивилизации, либо нет, и призвал не замалчивать этот конфликт интересов. Ранее на этой неделе Ландау также резко раскритиковал европейских союзников по НАТО за стремление исключить США из процесса наращивания оборонных мощностей альянса.

    Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

    После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.

    7 декабря 2025, 15:26 • Новости дня
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе

    Политолог Рар: Главными площадками сражений Трампа с либералами Европы станут Польша и Германия

    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Столкновение идеологий США и Европы усиливается. Брюссель надеется, что правый поворот в Штатах будет подавлен американским глубинным государством. Пока же ЕС старается ограничить влияние Белого дома на собственную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Еврокомиссия наложила на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах.

    «На Западе не первый год бушует настоящая война между так называемыми глобалистами и традиционалистами. Последние в лице Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска одержали победу в США, однако в Евросоюзе сложилась совершенно иная ситуация. Здесь правые силы грубо затыкают сторонники либеральных ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тем не менее Трамп и его команда попытались встать на защиту традиционалистов ЕС, из-за чего правящие в Брюсселе силы были повергнуты в состояние шока. Действия Вашингтона вынудили объединение начать бодаться с американцами за «свободу и демократию». Именно поэтому Брюссель и решил ввести цензуру на социальные платформы типа X (ранее Twitter, заблокирован в РФ)», – отмечает собеседник.

    «Но американцы ответят на подобные поползновения новыми ударами по Европе. Последуют болезненные реакции всех сторон. Это настоящая борьба двух идеологий. Главными площадками сражений станут Польша и Германия, где у власти пока еще пребывают либеральные силы, однако на смену им готовятся прийти правые партии, поддержка которых в обществе нарастает», – добавляет он.

    «Важно понимать еще одну особенность складывающегося конфликта: Дональд Трамп ни за что не простит либеральным политикам ЕС их поддержку Камалы Харрис. Что касается европейцев, то они так отчаянно оппонируют главе Белого дома лишь потому, что думают: в скором времени его сметет глубинное государство Штатов», – заключил Рар.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    7 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    После того как соцсеть X (заблокирована в России) получила штраф от Еврокомиссии на 120 млн евро за нарушение правил прозрачности, аккаунт комиссии для рекламы был удалён, а доступ к панели управления рекламой заблокирован.

    Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности, сообщает Politico. Теперь представители Еврокомиссии больше не могут управлять своими объявлениями или отслеживать их эффективность.

    Глава продуктового направления X Никита Бир заявил на платформе: «Ваш рекламный аккаунт был удалtн». По словам Бира, Еврокомиссия пыталась увеличить охват своего поста о штрафе, используя уязвимость рекламного инструмента X и якобы вводя пользователей в заблуждение, будто размещенная ссылка – это видео.

    X получил штраф за несоблюдение требований закона Digital Services Act, ограничивающего распространение незаконного контента. Еврокомиссия усмотрела в действиях платформы нехватку прозрачности в работе рекламной библиотеки, а также сделала претензию к платной функции голубой галочки, назвав ее «обманчивой».

    Бир в ответ заявил, что X стремится к равным условиям для всех пользователей, намекнув, что, по его мнению, Еврокомиссия требует для себя особого отношения. В то же время представители самой Еврокомиссии отмечают: решение касается исключительно прозрачности X, а не вопросов цензуры.

    Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

    После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.

    8 декабря 2025, 03:27 • Новости дня
    Шарий заявил о подготовке Киевом спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Служба внешней разведки Украины готовит «спецоперацию» по «публичному вразумлению» вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По словам Шария, Служба внешней разведки Украины разрабатывает «спецоперацию против Рубио и Вэнса» под руководством генерала Олега Синянского, к акции собираются привлечь католиков и политиков из США и Европы, причем часть из них будет использоваться «вслепую», передает РИА «Новости».

    «Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое «публичное вразумление»... Операция запланирована на ближайшее время», – заявил он.

    Позже он уточнил, что Синянский сейчас формально не возглавляет ведомство, однако курирует данную операцию. Блогер отметил, что термин «публичное вразумление» в данном контексте относится к христианской практике, когда один христианин публично упрекает другого за действия, противоречащие христианским принципам. Он подчеркнул, что речь идет о заранее подготовленной операции Службы внешней разведки Украины, в документах которой приводятся имена предполагаемых участников.

    Шарий приложил к публикации скриншоты некого документа, где указаны фамилии епископов, кардиналов, известных богословов и проповедников, которые якобы должны быть задействованы в предстоящей акции спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева. Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    8 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России

    Politico: Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями кредита Киеву

    @ Daniel Torok/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Самую большую долю в предоставлении кредита Украине за счет замороженных российских активов, обсуждаемого в Евросоюзе, должны внести Германия, Франция и Италия: только Берлину придется выделить свыше 51 млрд евро, сообщает издание Politico.

    По данным издания Politico, Германия, Франция и Италия должны внести наибольший вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет РИА «Новости».

    Издание пишет, что Еврокомиссия на прошлой неделе представила странам ЕС суммы, которые каждая страна должна будет предоставить, выступая гарантом кредита для Киева. Подчеркивается, что помощь должна распределяться пропорционально, чтобы убедить Бельгию согласиться на схему финансирования.

    Согласно подсчетам Politico, при размере кредита 210 млрд евро, Германия обязана будет гарантировать 51,3 млрд евро (24,4% своего валового национального дохода), Франция – 34 млрд евро (16,2%), Италия – 25,1 млрд евро (12%). Финансовая схема предусматривает предоставление Украине кредита на сумму от 185 до 210 млрд евро с условием возвращения после завершения конфликта, если Москва выплатит компенсацию.

    Еврокомиссия активно ищет согласия от всех стран ЕС на использование замороженных суверенных активов России в пользу Украины, несмотря на жесткую оппозицию некоторых участников союза. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых более 180 млрд евро находятся на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Ранее Еврокомиссия перевела Украине 18,1 млрд евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Власти России неоднократно называли действия Евросоюза по заморозке и последующему использованию этих средств попыткой воровства и нарушением международных норм.

    Европейский союз может оставить российские активы замороженными на неопределенный срок из-за обнаруженной юридической лазейки.

    Коллегия Еврокомиссии 3 декабря поддержала идею предоставить Украине кредит из средств замороженных российских активов.

    Европейский центральный банк отказался поддержать выделение 140 млрд евро Украине за счет этих средств.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва может инициировать долгий судебный процесс в ответ на изъятие активов.

    7 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения освободили населённые пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Министерства обороны России говорится: «Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области».

    Также подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Ровного и продолжили зачистку населенного пункта Гришино в ДНР. В Минобороны отметили, что противник понес серьезные потери в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Торское, где уничтожены живая сила, техника нескольких механизированных, десантно-штурмовых и морских бригад Вооруженных сил Украины.

    На Харьковском направлении российскими войсками были поражены позиции ВСУ в районах Старицы и Вильчи, противник потерял до 210 военных, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Общие потери ВСУ на различных направлениях за сутки составили более 1100 военнослужащих, до 15 боевых бронированных машин западного производства, несколько установок Paladin и Krab, а также более 20 автомобилей, говорится в сообщении.

    Кроме того, как отметили в ведомстве, российская группировка «Юг» улучшила свои позиции в районах Степановки, Северска и Кривой Луки, нанеся серьезный урон бригадам ВСУ, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Подразделения группировки «Днепр» поразили силы ВСУ в Веселянке, Львово и Антоновке в Запорожской и Херсонской областях, где противник потерял до 45 бойцов, бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777 американского производства.

    Оперативно-тактическая авиация и беспилотники нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, складам горючего и местам временной дислокации, а ПВО России сбила две управляемые авиационные бомбы, четыре ракеты «Нептун» и 172 беспилотника самолетного типа.

    В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, свыше 100 960 беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, а также свыше 31 тыс. артиллерийских систем противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    8 декабря 2025, 08:43 • Новости дня
    На Украине сообщили об участии премьера Свириденко в заговоре против Ермака
    @ Andrea Savorani Neri/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко принимала участие в тайном совещании чиновников и депутатов по смещению Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, сообщило издание «Украинская правда».

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко входила в группу политиков, которые тайно добивались отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Свириденко, считавшаяся ранее соратницей Ермака, теперь, по данным издания, решила дистанцироваться от него и вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком провела тайную встречу с представителями партии «Слуга народа».

    Собеседники издания рассказали, что заседание прошло в кабинете Стефанчука, где участники после обсуждения позвонили Зеленскому и коллективно заявили, что Ермака нужно отправить в отставку. «Мы набрали [Зеленского], и все по очереди объяснили, почему так думаем. Все сказали. А тут же руководство парламента, правительства, лидеры [правящей партии]. [Зеленский] не мог уже это проигнорировать», – приводит прямую речь одного из участников встречи издание.

    После того как Ермак узнал о заговоре, он заблокировал ряд участников в мессенджерах и перестал отвечать на их сообщения. По информации журналистов, Ермак также предпринимал попытки инициировать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, а также ряда депутатов, однако к тому времени силовые структуры уже были под контролем Арахамии.

    Как отмечает издание, в случае ухода Ермака с должности влияние Арахамии и Свириденко на государственные процессы значительно вырастет. При этом сама Свириденко активно взаимодействует с парламентом, налаживая контакты с разными фракциями ради принятия бюджета на 2026 год. По оценкам собеседников из «Слуги народа», премьер строит отношения с Радой как элемент защиты и для укрепления собственных позиций в сложившейся политической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, влиятельные украинские чиновники тайно координировали действия по снятию Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

