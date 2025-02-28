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    28 февраля 2025, 08:36 • Экономика

    В российской малой авиации появился новый «игрок»

    Пилоты получат новый отечественный легкомоторный самолет

    В российской малой авиации появился новый «игрок»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет?

    Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал самолет Tango перспективной машиной для российской малой авиации. «Появился у нас новый, я надеюсь, будущий хороший такой игрок. Это авиакомпания S7. Вы видели, господин Филев (основатель S7) недавно представлял свой самолет Tango, который они на своей площадке в Торбеево в Московской области собираются производить, и свой двигатель Tango они планируют осваивать. Это такая перспектива как раз для Росавиации и вообще для авиационного сообщества в части машин, на которых очень удобно учиться будет», – сказал министр.

    Алиханов добавил, что этот самолет будет пригоден для обучения будущих пилотов, поэтому Министерство транспорта в настоящий момент проявляет большой интерес к этой машине.

    Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт заявил о готовности ведомства приобрести до 250 самолетов Tango для обучения в своих вузах. В самолетах такого типа нуждаются УИ ГА и СПбГУ ГА.

    Российскую новинку показали буквально в начале февраля на выставке NAIS 2025 в «Крокусе». Tango – это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, созданный S7 из отечественных композитов и железа. Разработка велась последние несколько лет на технической базе S7 в Торбеево.

    Летный демонстратор взлетел впервые в прошлом сентябре. В ходе испытаний Tango выполнил взлет и программу первого вылета и успешно приземлился.

    «Этот самолет, если подтвердит свои характеристики и будет организовано его серийное производство, может участвовать в подготовке либо пилотов-любителей, либо будущих коммерческих пилотов на начальном этапе», – говорит Роман Гусаров, глава отраслевого портала «Авиа.ру».

    Однако он поясняет, что полностью потребности летных училищ в учебных самолетах он не закроет, так как это одномоторный самолет. А по правилам РФ финальный этап обучения пилотов должен проходить на двухмоторном учебном самолете, так как коммерческие авиакомпании летают именно на лайнерах с двигателями справа и слева.

    «При этом альтернатив, по сути, у Tango немного. Ранее подобные самолеты разрабатывались частными компаниями, но проекты были неуспешными, например, «Рысачок», – говорит Гусаров.

    С уходом западных компаний из России и введением отраслевых санкций возникли проблемы с учебными самолетами в летных училищах. До этого для обучения курсантов покупали австрийские самолеты DaimondDA42, которые производили по лицензии на Уральском заводе гражданской авиации. Это небольшой двухмоторный самолет, как и положено по требованиям. Однако после санкций производство встало, так как невозможно поставить ни запчасти, ни двигатели. При этом Гусаров замечает, что

    ресурс учебных самолетов вырабатывается значительно быстрее, чем у больших коммерческих лайнеров, которые могут летать по 20-30 лет. Тем более что учебный самолет чаще повреждается из-за грубых посадок курсантов, которые неизбежны на этапе обучения, поэтому учебный парк нужно постоянно обновлять.

    В советское время и позже (до появления в России австрийского самолета) коммерческих летчиков готовили на реактивных учебных Л-29/39, а потом и Як-130, однако стоимость такой подготовки была слишком большой, поэтому перешли на более экономный вариант.

    Наличие на начальном этапе обучения одномоторного самолета в парке с двухмоторным может стать выгодной стратегией. Во-первых, чинить одномоторный самолет проще и дешевле, и материалы, как ожидается, будут доступны в России или по параллельному импорту. Во-вторых, использование гражданского учебного самолета дешевле, чем военного реактивного.

    «То, что Минтранс готов купить 250 таких учебных самолетов означает, что именно столько самолетов нужно ведомству для летных училищ. Такова их потребность. Однако будет это самолет Tango или какой-то другой, например, Як-152 – это тоже учебно-тренировочный самолет для первоначального обучения летчиков, для Минтранса неважно», – считает Гусаров.

    «Учитывая санкции, сейчас недостаточно, чтобы самолет просто нас устраивал, нужно, чтобы производитель мог его серийно выпускать. Если для этого нужен зарубежный двигатель, а его нельзя никак получить, то даже прекрасный самолет мы не сможет выпускать»,

    – говорит собеседник.

    Изначально Tango был оснащен бельгийским двигателем UL Power 520is. Но компания S7 уже представила поршневой двигатель АПД-520 «Лидер» собственной разработки, который должен заменить импортный и иметь аналогичную мощность. Его максимальная мощность – 200 лошадиных сил, рабочий объем – 5,2 литра. В качестве топлива может использоваться автомобильный или авиационный бензин.

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