МС-21 обойдется в разы дешевле западных конкурентов

Отечественный лайнер МС-21 обойдется как минимум вдвое дешевле его западных конкурентов – самолетов Boeing и Airbus. Его цена изначально ниже, плюс государство хочет осознанно поддержать авиационную отрасль, чтобы авиакомпаниям не пришлось резко повышать стоимость авиабилетов из-за огромных затрат на обновление авиапарка. Проблем со спросом на новый отечественный лайнер нет.

Названа стоимость отечественного самолета МС-21, который заменит в парках авиакомпаний магистральные самолеты западных концернов. «Стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка. Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании, а следовательно и на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж. Это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники, а внутренние перевозки развивались», – сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Конкретную цену он не назвал. Однако источник ТАСС в госструктурах говорит, что стоимость нового самолета МС-21 составит порядка 3 млрд рублей для российских авиакомпаний, тогда как аналогичный Boeing стоит 5-6 млрд рублей.

Государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолетов, подчеркнул Чемезов. «Аналогичные подходы работают во многих странах, в той же Европе или Китае, где власти осознанно субсидируют стоимость авиатехники для перевозчиков, чтобы поддержать конкурентоспособный уровень цен», – рассказал глава Ростеха.

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Руководитель авиационного портала Авиа.ру Роман Гусаров удивляется названной стоимости западных конкурентов МС-21. «Это, видимо, еще по старому курсу считали, когда доллар стоил в районе 60 рублей. Но сейчас доллар стоит 80, а официальная каталожная цена нового Boeing 737 Max – аналога МС-21 – составляет более 100 млн долларов. Аналогично стоит и аналог Airbus», – говорит авиационный эксперт. То есть российский МС-21 может обходиться даже не в два, а в три раза дешевле новых зарубежных аналогов.

«Механизмы субсидирования и другой господдержки помогут сделать лизинговые платежи на МС-21 более низкими, чем на зарубежные аналоги. Это делается для того, чтобы новый МС-21 в лизинге был не дороже, чем подержанные Boeing и Airbus. У нас в начале 2000-х авиакомпании активно стали отказываться от новых российских самолетов, например, от Ту-204, и покупать старые «Боинги». Не потому, что наши лайнеры были такие уж плохие. А потому, что новый самолет всегда дороже, чем подержанный со вторичного рынка. А потом наша промышленность перестала что-либо выпускать, и авиакомпаниям пришлось покупать уже новые зарубежные самолеты», – вспоминает эксперт.

Впрочем, сейчас ситуация сама по себе уникальная. Во-первых, сам МС-21 по своим характеристикам обещает стать не то что вровень, а выше своих западных конкурентов. Во-вторых, самолет полностью будет состоять из отечественных комплектующих, в том числе отечественного двигателя. Наконец, цена будет куда выгоднее, и лизинговые платежи – тоже.

Господдержка в этом случае нужна вовсе не для того, чтобы стимулировать спрос, как это обычно бывает.

«Спрос на МС-21 не надо стимулировать. Авиакомпании будут брать наш самолет по любой цене, потому что у них теперь нет альтернативы. Более того, того количества самолетов, которые обещают произвести до 2030 года, все равно мало. Этого будет недостаточно, чтобы заместить все Boeing и Airbus в парках наших авиакомпаний. Потребуется больше времени»,

– объясняет Роман Гусаров.

По его словам, если рынок авиаперевозок останется на текущем уровне около 100 млн пассажиров в год, то самолетов хватит, но впритык. Потому что парк у авиакомпаний в идеале обновляется каждый год: одни лайнеры списываются из-за возраста, другие – из-за поломок и т. д. Речь идет о том, чтобы поддержать авиакомпании в непростое время, чтобы им не пришлось резко поднимать цены на авиабилеты из-за возросших расходов на покупку новых самолетов.

«Авиационный флот все время находится в ротации. Наши авиакомпании заказывали новые самолеты, планировали расширять парк. Однако в 2022 году не пришло ни одного нового лайнера, нам их отказались поставить. Наоборот, порядка 70 самолетов мы потеряли из-за санкций – их арестовали и забрали. То есть наш флот магистральных самолетов уже на 10% сократился в прошлом году. В 2023 году новых самолетов тоже не будет. Только в конце 2024 года появится несколько первых МС-21. То есть почти три года авиакомпании будут летать, не обновляя парк самолетов. До этого каждый год парк магистральных лайнеров обновлялся на 150 самолетов. Это значит, что дальше надо будет ускоренными темпами обновлять авиапарк, чтобы догнать», – говорит Роман Гусаров.

Парк магистральных иностранных самолетов в России насчитывает около 700 самолетов. Все их надо заменить отечественными лайнерами. Однако невозможно взять и за пару лет произвести столько самолетов, которые только-только получили сертификацию. Серийное производство МС-21 будет постепенно набирать обороты. В 2024 году по плану произведут пять-шесть самолетов МС-21, а далее при хорошем сценарии каждый год выпуск будет удваиваться. И это уже большие темпы разворачивания производства, быстрее и на Западе не бывает.

Если в 2024 году будет произведено пять самолетов МС-21, то в 2025 году – десять МС-21, в 2026-м – 20 лайнеров, в 2027-м – 40 и только в 2028 году завод сможет выйти на выпуск 70–75 МС-21 в год. Только после этого авиакомпании смогут ощутить заметный приток новой магистральной авиатехники. Однако этого все равно будет недостаточно для замены всей иностранной техники в объеме 700 штук. Это произойдет уже после 2030 года.

О каком стимулировании спроса на МС-21 может сейчас идти речь, если уже все будущие самолеты законтрактованы крупными авиакомпаниями. А мелким перевозчикам этого самолета просто не досталось. Только «Аэрофлоту» к 2030 году планируется поставить 210 МС-21.

«Государство хочет поддержать в целом пострадавшую авиационную отрасль, чтобы создать такую экономическую модель, которая удовлетворяла бы и авиакомпании, и пассажиров.

Чтобы не произошло роста затрат авиакомпаний, и им не пришлось выбирать: либо летать дешево и обанкротиться, либо летать задорого, но без пассажиров – и тоже обанкротиться. Оба варианта плохие»,

– отмечает собеседник.

Стоит ли ожидать рост авиаперевозок в следующие годы – пока сложно сказать. Эксперт считает, что если Россия сохранит пассажироперевозки на текущем уровне в ближайшие три года – это уже будет хороший результат.