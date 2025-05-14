Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
Трутнев назвал причину приостановки производства самолета «Байкал»
Трутнев сообщил о приостановке выпуска «Байкала» из-за увеличения пути разбега
Выпуск легкого самолета «Байкал» был остановлен после того, как необходимая длина взлетно-посадочной полосы увеличилась с 600 до 1200 метров, заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Производство самолета «Байкал» остановили из-за увеличения длины разбега, передает ТАСС. По словам Юрия Трутнева, стоимость судна росла главным образом за счет авионики, что влияло на параметры эксплуатации воздушного судна.
Трутнев заявил: «Тупиковый вопрос возник просто с длиной взлетно-посадочной полосы. Я не могу понять, как люди могли не просчитать подъемную силу крыла. У нас начиналось все с 600 метров, потом оказалось, что необходимо 1200 метров».
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что другие отечественные самолеты – «Ольхон» и «Легенда» – не смогут заменить «Байкал». Он подчеркнул, что у каждого судна своя роль, и для регионов с грунтовыми аэродромами требуются машины с особыми возможностями. Чекунков объяснил, что для связи населенных пунктов Дальнего Востока и туристических маршрутов необходим новый тип самолета, функции которого не совпадают с «Ольхоном» и «Легендой».
Между тем Минпромторг подтвердил эффективность доработок легкого самолета «Байкал» после проведенных испытаний.
Ранее зампредседателя правительства Юрий Трутнев заявил, что проект легкого многоцелевого самолета «Байкал» признан не реализуемым и производство новой машины не планируется из-за возникших трудностей.