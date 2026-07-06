Едкий черный дым заволок Киев из-за масштабных пожаров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Едкий смог и запах гари распространились по всем районам украинской столицы, передает РИА «Новости». Местные власти призывают горожан соблюдать меры предосторожности из-за ухудшения качества воздуха.

«Черный дым накрыл Киев… Запах гари ощущают во всех районах. Из-за пожаров… воздух в столице стал едким. Дым распространяется по районам Киева. Горожанам советуют по возможности держать окна закрытыми и без необходимости не выходить на улицу», – сообщил Укринформ.

Накануне украинская пресса информировала о серии сильных взрывов в городе.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар в ответ на атаки гражданской инфраструктуры российской территории. В результате были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

После серии ночных взрывов в украинской столице началось масштабное задымление.

В число целей атаки попали несколько заводов и популярный среди иностранных наемников отель.