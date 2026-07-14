Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Старых Вирков, Могрицы и Рыжевки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Казачьей Лопанью, Юрченково, Белым Колодезем и Захаровкой.

При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Аркадевки, Гороховатки, Подлимана Харьковской области, Маяков, Щурово, Рубцов и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, американская 155 мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Славянска, Никоноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки ДНР, отчитались в Минобороны.

За минувшие сутки противник потерял до 140 военнослужащих бронемашину и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Новониколаевки, Райского, Рубежного, Горняка, Красноярского, Светлого, Сергеевки, Марьевки и Золотого Колодезя ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 330 военнослужащих, пять бронемашин, станция радиоэлектронной разведки и станция РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Гавриловки, Великомихайловки, Васильковки, Коломийцев Днепропетровской области, Любицкого и Новосолошино Запорожской области.

Противник за прошедшие сутки потерял свыше 475 военнослужащих и две бронемашины, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли более 1,4 тыс. военных.

За прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, ВС России полностью освободили Константиновку, а за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.