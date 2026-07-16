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Экспедиция «Артезиан» отметила 40 лет непрерывных раскопок
Археологическая миссия «Артезиан» под руководством Николая Винокурова преодолела экватор сезона и продолжает раскрывать уникальное наследие античного Крыма.
Научная экспедиция «Артезиан» отметила 40-летие непрерывных раскопок в урочище Артезиан, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
За годы работы специалисты исследовали 22 тыс. кв. метров территории и достигли глубины до шести метров. В ходе экспедиции обнаружены тысячи артефактов, среди которых древнейшие палеолитические орудия, единственный в Причерноморье античный храм Зевса Генарха и Сотера дорического ордера, а также беломраморные алтари и фрагменты монументальных скульптур.
Профессор Николай Винокуров отметил, что после возвращения Крыма в состав России миссия обрела государственную защиту, что позволило организовать охрану и продолжить исследования. «Экспедиция пережила варварский период украинского присутствия», – подчеркнул он, добавив, что теперь археологи сосредоточены на сохранении уникального наследия полуострова.
По словам волонтеров, участие в раскопках стало возможным для тысяч школьников и студентов со всей России. Президент АНО «Попечители народного наследия» Акулина Ефанкина заявила: «Крым – это более 2,5 тыс. лет истории, которые стали частью России как государства-цивилизации... Его цивилизационное значение подтверждается и постоянными посягательствами западных управленцев, которые всегда хотят все присвоить и закрыть высокую культуру античности от народов».
Волонтер Анжелика Даутова поделилась, что возможность работать на раскопках и держать в руках древние находки вызывает у нее гордость и ощущение сопричастности к тысячелетиям истории. Молодежь принимает участие в проекте независимо от профильного образования, и, по словам волонтера Аксиньи Дорофеевой, только в России существует открытый доступ к археологическим раскопкам для всех желающих.
Организаторы планируют создание историко-археологического парка площадью 120 гектаров, призванного стать новой точкой притяжения для туристов и инвесторов, а также важным элементом культурного и экономического развития Крыма.
Напомним, для сохранения античного наследия власти Севастополя создали масштабный историко-археологический парк «Новый Херсонес».