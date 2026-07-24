Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.5 комментариев
Грузовик с военными попал в смертельное ДТП в Белоруссии
Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии, два человека погибли
Трагический инцидент на трассе Осиповичи – Барановичи унес жизни двух военных, еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести из-за потери управления водителем грузовика.
Авария с участием грузопассажирского транспорта произошла утром на 12-м километре автодороги Осиповичи – Барановичи, передает РИА «Новости». На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
«Следователи работают на месте опрокидывания автомобиля с военнослужащими. Возбуждено уголовное дело», – заявили в Следственном комитете республики.
По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением при повороте на главной дороге. В результате машина по инерции вылетела в кювет и перевернулась.
Жертвами автокатастрофы стали два человека. Еще 14 пострадавших доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
В мае следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания рейсового транспорта в Мордовии.
В конце прошлого года на трассе в Витебской области Белоруссии перевернулся международный автобус.